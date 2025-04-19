共諜擴大滲透台灣！法務部曝3大新增類型

共諜滲透台灣的樣態擴張。圖為中共國旗。（法新社檔案照）

2025/04/19 22:42

〔記者方瑋立／台北報導〕近年共諜案頻傳，法務部最新書面報告分析，境外敵對勢力滲透類型，以從傳統軍事情報刺探，逐漸擴張至發展組織、科技淘空、介選滲透及利誘國軍拍攝投降影片等違法行動。

立法院下週一（21日）邀請司法院副秘書長、法務部部長、法務部調查局局長、法務部廉政署署長、國家安全會議、國防部、國家安全局、海洋委員會、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、國防部資通電軍指揮部、海洋委員會海巡署率所屬相關單位列席，就「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

科技淘空、介選滲透、發展組織

法務部送抵立法院的最新書面報告陳述，近年來境外敵對勢力對台滲透手法日益多元，實務上檢察機關已偵辦境外敵對勢力之滲透類型，由傳統軍事情報刺探，逐漸擴張至發展組織、科技淘空、介選滲透及利誘國軍拍攝投降影片等違法行動，因而新增多種刑事案件類型。

法務部指出三大新增類型說明，第一為「科技淘空」，除吸收軍方潛伏刺探機密案件外，境外敵對勢力亦對高科技產業取得我國高科技產業之經營權；或藉由設立空殼公司、假外資或在地協力者等手段惡意挖角人才，取得科技人力資源及研發成果，嚴重威脅我國產業競爭力與經濟安全。

其次為「介選滲透」，即積極運用兩岸交流平台進行統戰操作，影響我國赴陸民眾政治認知、族群觀感及對敵對勢力之態度。搭配赴陸旅遊、招待食宿等，伺機干預介選。

第三是「發展組織與利誘軍人拍攝投降影音」，敵對勢力以我退役軍人拉攏現役軍人、金錢利誘、債務脅迫等手法，對我軍事單位進行滲透，要求拍攝投降、宣誓效忠影片，企圖瓦解我國國軍士氣、破壞軍紀。

國安案件起訴量翻倍成長

至於案件數量，法務部統計，國安類案近3年偵破數量持續上升，滲透領域由軍事情報擴及至高科技、公共基礎建設、學術研究及民間交流。在「國家安全法」部分，自2022年起檢調機關偵辦違反該法起訴案量上升，從當年11件攀升至隔年20件、2024年29件。起訴人數亦倍數成長，其中2022年18人，2023年50人，2024年81人。

在中資非法經營業務及涉中（法律條文載大陸地區）侵害營業秘密部分，法務部指出，檢調偵辦違反「兩岸條例」第93條之2非法經營業務（非法挖角）案件數量，2022至2024年分別為31件、28件、21件；偵辦「營業秘密法」第13條之2涉中侵害營業秘密罪，近3年偵辦案件數量分別為9件、10件、7件。

法務部指出，近年村里長赴對岸接受招待，時機與我國選舉相近，對岸有目的性地資助旅遊、食宿、交通等相關費用，並做選舉指示或暗示，與選舉具有緊密關聯性，地區官員到場交際宣講，冀圖影響或動搖我國有投票權人之意願，違反我國「反滲透法」。檢察機關2023年偵辦反滲透法案件起訴11件，2024年起訴60件。

法務部說明，依實務案例分析結果，依實務案例分析結果，境外敵對勢力策反對象以退役軍人、現役軍人及關鍵技術持密人員為主，鎖定我國掌握機敏資訊或具決策影響力之個體，進行滲透吸收，滲透管道多元。偵辦是類案件時，受限地域、金流查詢、人員掌握等限制，難度較之一般案件高出許多。

情報、調查、檢察機關「國安鐵三角」缺一不可

展望未來，法務部強調，對於軍工產業及國家核心關鍵技術持密企業而言，內部安全查核、研發機密保存及技術移轉過程，均應落實執行稽核管控。法務部將落實公私機密管控，強化政府、國軍、高科技產業從業人員之防密意識，提高安全警覺，建立綿密之保防機制，為防範洩密之當前要務。

此外，法務部指出，情報單位、調查機關及檢察機關為國安團隊之鐵三角，缺一不可。檢察機關與合作偵辦之團隊成員需高度溝通，堅實互信。視蒐證進度，適時調整偵辦節奏，並藉由不同案件之磨合歷練累積辦案能量。尤需注重經驗傳承，定期舉辦國安研討會，切磋偵辦要領，以提升檢調團隊之專業及本質學能，並精進檢調偵辦團隊職能。

最後，法務部也將強化刑事司法思維，該部認為，刑罰之實效性，取決於審判者能夠具效率地適用刑罰規定，並把裁判結果傳遞訊息給社會大眾周知。偵、審機關應謹記國安犯罪對國家的安全深具危害性，專注強化國安法制思維，透過各專業機關之交流研析，以及對於不起訴或無罪案件之分析檢討，確切掌握國安法令構成要件之意涵，理解立法目的所欲傳達之禁止行為與警告訊息，避免執法時輕忽之心態，以期建立偵、審實務穩定而有效的法律運作機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法