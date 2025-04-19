蔣萬安要罷團集遊須申請 卻帶頭衝北檢 簡舒培批：雙標市長

罷免羅智強團體「大安強強滾」舉辦民主音樂宣講會，北市議員簡舒培宣講。（記者陳逸寬攝）

2025/04/19 21:55

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免羅智強團體「大安強強滾」今（19日）下午舉辦民主音樂宣講會，截至晚間9點已聚集2000多位民眾；北市議員簡舒培宣講指，市長蔣萬安才嚴格要求罷團集會遊行須依法申請，自己卻帶頭違法包圍北檢，堪稱雙標市長。

「罷團在第2階連署原本已經和警局達成共識，若像今天會申請集會遊行，純粹擺攤則借臨時路權」簡舒培說，台北市長蔣萬安之前突然要求所有罷團，無論連署人數都必須申請集會遊行，並稱罷團若未依法申請，警方則應強硬驅離，結果蔣萬安週四晚上跑到北檢力挺偽造文書的黃呂錦茹，反觀蔣萬安本人帶頭違法集結，卻未驅離自己，可謂雙標市長。

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簡舒培批，法律人出身、號稱國民黨新星的蔣萬安，當晚在北檢前強調卸下台北市長身分，面對罷團喊驅離，面對國民黨居然違法相挺，警方甚至因此需為他開道，「為違法的市長開道，這種荒腔走板的起頭都是國會作亂，蔣萬安也只能硬著頭皮繼續挺。」

簡舒培也說，只有國會不再亂象，市長才會成為一個正常的市長，並向現場民眾喊話支持2階連署。

「大安強強滾」民主音樂宣講會，截至晚間九點已聚集二千多位民眾。（記者陳逸寬攝）

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