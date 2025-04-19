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    跌落神壇！最強景點鹿港老街跌到第5 彰縣府說話了

    鹿港老街勇奪去年的全國景點王。（彰化縣政府提供）

    鹿港老街勇奪去年的全國景點王。（彰化縣政府提供）

    2025/04/19 21:03

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕超人氣不再？去年彰化縣「鹿港老街及周邊地區」以年吸1730萬人次，奪下全國冠軍景點，但根據觀光署今年1、2月最新資料，鹿港老街跌到第5名。縣府城觀處表示，今年前2個月遊客人次跟去年同期相比，仍成長17%，端午節將推出鹿港特色活動，將再創遊客新高。

    城觀處強調，「鹿港老街及周邊地區」在今年1、2月累計旅客為431萬3701人次，比去年同期的367萬1047人次還多。也就是說，遊客人數並沒有下降，還有成長將近64萬人次。

    城觀處指出，由於今年端午節為5月31日，來到，這也是鹿港最具特色的「鹿港慶端陽」活動即將登場，將會持續推出創新、多元化觀光體驗、提升遊客服務品質，並加強數位行銷，在展現鹿港老街的獨有特色魅力，吸引更多人來觀光。

    鹿港老街原本就具有全國知名度，遊客更是來自海內外，也是遊客來到鹿港必訪景點，去年一舉成為全國景點王，為鹿港老街的觀光熱度創造新高度，也成為鹿港人的驕傲。

    不過，頂著全國景點王的鹿港老街，今年一開始的前2個月遊客人次，卻跌落冠軍寶座，把第1名拱手讓給了新北大都會公園，由於新北大都會公園在今年1、2月就累計1221萬6000人次，更是把鹿港老街的431萬3701人次狠狠甩開，讓鹿港老街只獲得第5名。

    但有在地業者認為，鹿港鎮的腹地有限，與其衝刺旅遊人次，更重要的是拉長停留時間，才能創造更多的觀光產值。

    鹿港老街今年1、2月的遊客人次跌到全國第5名。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港老街今年1、2月的遊客人次跌到全國第5名。（資料照，記者劉曉欣攝）

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