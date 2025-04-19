羅智強發文宣稱「好感奪冠」 范雲轟：踐踏大安選區居民智商

立委范雲強調，羅智強恰好是國民黨一代不如一代的最好象徴。（記者陳逸寬攝）

2025/04/19 20:38

〔記者劉詠韻／台北報導〕大罷免2階連署進入倒數，民進黨立委范雲今（19日）出席罷團「大安強強滾」舉辦的民主音樂宣講會，指國民黨立委羅智強近期自行發布文宣稱，自己為「十大聲量立委 羅智強好感奪冠」，根本是在踐踏大安選區居民的智商，並質疑羅在這份文宣列舉的政績真實性。

立委范雲強調，羅智強恰好是國民黨一代不如一代的最好象徴，底下小將如徐巧芯如何贏過費鴻泰，更可顯見她不擇手段、毫無中心價值，並舉出一份黑白文宣，批評羅智強自行發布文宣稱，自己為「十大聲量立委 羅智強好感奪冠」，簡直在踐踏大安選區居民的智商，並質疑羅在這份文宣列舉的政績真實性。

請繼續往下閱讀...

范雲表示，羅智強近日推出一本名為《護民主・反惡罷──100萬步走大安》的新書，售價500元一本，但扣掉成本預估能賺150萬，相較一般作家出書一本賺2、3萬台幣，收入可謂翻倍，並笑稱羅智強或許比起立法委員，更適合當一名暢銷作家。

民進黨議員趙怡翔則指，藍白砍國防預算、刪社會韌性預算、減與國際接軌的外交預算，傳達予國際的訊息均顯示，台灣是一個不認真的國家，並強調不認真的國家就會換來不認真的盟友，更向世界宣告著「台灣還沒準備好」，期許透過民眾把握2階最後連署時間，踴躍出來簽連署。

民進黨議員趙怡翔指，藍白砍國防預算等，傳達予國際的訊息，均顯示台灣是一個不認真的國家。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法