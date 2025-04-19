在野團結聲援「地動刪瑤」下架吳思瑤 蔡壁如+6藍委宣講只來百人

士林北投「惡『霸』退散平安大會」合照。（記者方賓照攝）

2025/04/19 19:46

〔記者甘孟霖／台北報導〕網紅「歷史哥」、民眾黨前立委蔡壁如等人組成「惡罷退散志工團」，今（天19日）下午前進台北市士林北投區舉辦「惡『霸』退散平安大會」宣講，號召「在野團結」聲援罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」；台北市藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆及不分區立委謝龍介助講。不過，相對於豪華宣講陣容，現場民眾僅約百人。

活動在天母區民活動中心舉辦，蔡壁如說，自己的立場是無差別反對大罷免，但最近執政黨行為已經太過惡劣，今天看到共諜案20萬元交保，這些罷免的年輕人交保金卻要50萬元，民進黨用大砲打小鳥，顛覆老百姓的認知，4月26日她也會以志工團身分出席國民黨凱道的「戰獨裁」活動。

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遭調查的「地動刪瑤」召集人賴苡任、罷免綠委吳沛憶團隊「憶事吳成」領銜人李孝亮也出席，在場支持者高喊「加油」。賴苡任說，他之所以出面罷免吳思瑤，就是看不下去她糟蹋國民黨立委，還不斷透過造謠方式達成政治目的，要瓦解中華民國的制度，呼籲民眾出門簽連署；李孝亮說，希望大家持續幫他們加油，也一定要出門簽連署，否則他們的犧牲就被白白浪費。

當初與吳思瑤競選的國民黨台北市議員張斯綱宣講時，深深一鞠躬道歉說，上次選舉因個人努力空間有限，沒辦法打敗吳思瑤，以後在野講團結，他要第一個報名。前立委鄭麗文也到場宣講，她說，如今面對民進黨打壓，最有效的反擊就是完成二階連署。

謝龍介喊話，台南那麼艱困，他都要讓罷免過關，尤其台南罷免黨工是被收押，台北才交保而已，一定要過。

羅智強則於現場進行先前承諾贊助罷免雙吳的230萬元捐贈儀式，喊守護台灣民主。賴士葆說，台灣大罷免讓西方民主國家也不敢置信，今天5位北市藍委二階段都會過，罷免綠委的也一定要通過第二階段，尤其是士林、北投選區，當初在野得票數高過吳思瑤，沒過的話就要去撞牆了。

王鴻薇對支持者3個請託，拜託4月26日要上凱道；第三階段投票，要出來投不同意票；罷免雙吳的案子，二階也一定要過。李彥秀說，台灣不能只有「綠友友」的聲音，絕不能姑息民進黨、新潮流。徐巧芯說，雙吳罷免二階過關後，就一定會罷免成功，絕對不能功虧一簣。

網紅「歷史哥」、民眾黨前立委蔡壁如等人組成「惡罷退散志工團」，今天下午前進台北市士林北投區，首度舉辦「惡『霸』退散平安大會」宣講，現場僅約百人。（記者方賓照攝）

台北市藍委王鴻薇（左起）、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆出席士北「惡『霸』退散平安大會」宣講。（記者方賓照攝）

賴苡任（左）、李孝亮（右）出席士北「惡『霸』退散平安大會」。（記者方賓照攝）

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