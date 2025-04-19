吳音寧：國民黨全黨挺「偽造文書」 都不會歹勢啊？

吳音寧說，國民黨被檢方抓到大量抄名冊，竟然是全黨站出來，力挺偽造文書，怎麼都不會歹勢啊？（資料照）

2025/04/19 19:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化公民團體「罷免缺衣不可」雖然輕鬆越過一階連署，但卻在二階「卡關」，原預定要2萬5000份才能越過門檻，至18日才獲得8000份，行政院中部辦公室副執行長吳音寧今天再透過臉書發文，希望催出更多連署書。對於國民黨被檢方抓到大量抄名冊、死亡連署，竟然是全黨（包括立委謝衣鳯）站出來，力挺偽造文書，吳音寧驚歎，國民黨怎麼都不會歹勢啊！

吳音寧說，彰化縣第三選區（溪州、北斗、埤頭、竹塘、二林、芳苑、大城、溪湖、埔心、埔鹽）幅員遼闊，約台北市二倍大，但人口結構老化，資訊流通相對緩慢，拿筆連署這項工作對長輩來說，相對不容易，更何況還要面對盤據彰化40多年的謝家的壓力，不怕被「點名做記號」外，光是拿筆，寫下自己的名字，對不少老人家來說，就是務農一生，習慣拿鋤頭的手，要拿筆，把個資填進小小的格子裡，還得寫得工整，有其難度。

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吳音寧說，她親睹一位80多歲的長者，在兒子的陪同下，坐著輪椅走好幾公里到溪州「黑金商店」，在志工協助下，一筆一劃，留下顫抖歪斜的字跡，真的非常令人感動。在簽名連署，比不記名投票更需要勇氣的彰化，每一張連署書上的名字，都是實實在在，有著慎重的願望以及很大的挑戰。

她說，反觀國民黨，被檢方抓到大量抄名冊、死亡連署時的反應，竟然是全黨（包括立委謝衣鳯）站出來，力挺偽造文書；怎麼都不會歹勢啊？

吳音寧呼籲年輕朋友們，幫忙詢問長輩，然後陪伴他們，一起寫下自己的名字。「讓我們共同簽下，彰化西南這片鄉土地，值得驕傲的名字」。

吳音寧臉書發文，驚歎國民黨全黨力挺「偽造文書」竟不會感到絲毫歹勢。（翻攝自吳音寧臉書）

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