逾5萬人凱道嗆黃國昌「臭俗辣」 王義川再批：舔共藍委不敢罵習近平

「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師，民眾怒嗆舔共立委。（記者廖振輝攝）

2025/04/19 19:28

〔記者陳政宇／台北報導〕公民團體號召「拒絕統戰，守護台灣」大會今（19）日下午在凱道登場，湧入超過5萬人。民進黨立委王義川直言，國民黨立委對中共用舔的、用吸的，也不敢罵中國國家主席習近平；而民進黨立委林淑芬在立法院會痛罵民眾黨團總召黃國昌「臭俗辣」，王義川今天在台上喊「黃國昌」，台下所有人高聲回應「臭俗辣」！

民進黨立委陳培瑜、郭昱晴、黃捷、王義川、王定宇、沈伯洋等人，今天接力上台宣講。

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王定宇致詞說，台灣面臨政治與社會壓力，民眾依然勇敢站出來表達愛國心，無論天氣是炎熱或暴雨，大家都願意在凱道集結，就為了守護這片土地、捍衛台灣的民主與自由，「我們愛這片土地，愛我們的人民，愛這個國家」。

話鋒一轉，王定宇批評，近期罷免案的偽造文書行為，「犯罪組織的頭子」還敢去包圍地檢署、聲援不法行為？偽造文書就是犯罪。

王義川則指出，大家站出來不是吃飽太閒，只有一件事情就是反共，要去舔共的，通通都要趕出台灣。若國民黨立委一天到晚想要舔共，對中共用舔的、用吸的，在立院只要對中國好的都支持，要傷害台灣的都衝第一個，甚至不敢罵習近平，只敢罵我國總統賴清德及行政院長卓榮泰，呼籲大家把不愛台灣的立委都罷免掉。

王義川說，罷免團體收連署書很辛苦，都是一張一張簽；但國民黨則是整疊用抄的，甚至還有幾千份往生者連署，難怪會被抓去。

王義川在舞台上喊「黃國昌」，台下所有人高聲回應「臭俗辣」！（記者廖振輝攝）

民眾手語「護民主．斷滲透」。（記者廖振輝攝）

民眾高舉標語怒嗆藍委。（記者廖振輝攝）

共網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，人潮滿到景福門。（記者廖振輝攝）

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