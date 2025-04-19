勇敢站出來！罷免徐欣瑩、林思銘 范雲湖口老街拚2階

民進黨立委范雲及新竹縣黨部主委鄭朝方今（19日）到湖口老街協助罷免宣講。（記者廖雪茹攝）

2025/04/19 19:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民團罷免新竹縣國民黨立委徐欣瑩、林思銘，本週以突破累計兩萬份為目標，民進黨立委范雲及新竹縣黨部主委鄭朝方今（19日）到湖口老街宣講；范雲強調，她不是仇恨徐欣瑩、林思銘，而是為了愛、為了台灣民主、為了客家文化，希望善良的新竹鄉親，也都能夠勇敢地站出來。

正逢桐花盛開季節，許多到湖口老街遊玩或是賞桐健行的民眾，停下腳步聆聽罷免宣講及簽連署書。民進黨新竹縣議員何建樺、歐陽霆及湖口鄉代湯文忠、竹北市代邵啟月、曾玉菱、范格菱也來助陣。

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范雲表示，她今日來到竹縣湖口，一方面感謝一區罷免徐欣瑩的志工群，另一方面深知一區民風純樸，要罷免立委會覺得害羞或不好意思；雖然如此，仍有逾人挺身而出連署，相當不容易。

范雲接著說，徐欣瑩立委向來笑臉迎人，但就她在立法院的觀察，徐委員不知是不關心中央政策還是太乖了，一直聽從黨鞭傅崑萁「為非作歹」。她舉例，上個會期徐欣瑩擔任內政委員會召集委員，國民黨要通過選罷法加嚴的修正案，即罷免人數居然要比當選得票數還多，提高罷免門檻到簡直是罷不掉；結果，民進黨委員被硬是擋在外面，國民黨在沒有討論的狀況下3分鐘即通過此案，如此賤踏民主的作為，讓她真心覺得徐欣瑩不配當立委。

另外，范雲也痛批客家地區出身的徐欣瑩和林思銘，刪、凍客委會預算超過3成；徐欣瑩是中華民國公民選出的立委，卻跟著傅崑萁到中國見國台辦，被矮化竟也不敢發聲。

目前新竹縣兩區的二階份數都各達一萬多，距離送件門檻仍有一段距離，公民團體努力奔波希望本週突破兩萬份。歐陽霆表示，民主胖卡罷免巡迴今到湖口老街，預計明天上午前進北埔老街、下午深入內灣老街，晚間回到竹北市楓康超市光明店，歡迎大家踴躍來簽連署、合照打卡，也呼籲大家1人拉5位，邀請親朋好友一起為罷免行動，注入更多力量。

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