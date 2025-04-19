國民黨喊辦藍不辦綠！王閔生舉「1數字」怒轟顛倒黑白

台北市民進黨議員王閔生怒轟國民黨高喊辦藍不辦綠，根本是在混淆視聽，顛倒黑白。 （記者陳逸寬攝）

2025/04/19 19:12

〔記者劉詠韻／台北報導〕雙北的地檢署近期偵辦罷免涉嫌偽造連署案，國民黨喊冤稱辦藍不辦綠，台北市民進黨議員王閔生今（19日）現身罷團「大安強強滾」舉辦的民主音樂宣講會，表示根據中選會及北市選委會數據，總共死亡人數10位，但第1階段送件共1700多位，怒轟國民黨根本是混淆視聽，顛倒黑白。

王閔生表示，檢察官基於事實基礎搜索約談黃呂錦茹，並認有串滅證之虞，依偽造文書、違反個資法等罪聲請聲押禁見，卻被國民黨以當初罷免韓國瑜的送件問題大做文章，並進一步指出罷韓第1階段連署書共送件近3萬份，不合格有1348件，卻被羅智強說成死亡連署有1348件，事實上死亡連署的有95件，佔百分之零點三。

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王閔生強調，儘管國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、第一區黨部黨部執行長曾繁川被無保請回，但第一頁的聲明卻寫著「確實偽造文書之情事」，是法院認證的偽造文書，只是鑒於現階段尚未有新證據支撐，因此才讓黃呂錦茹無保請回。

「偽造文書罪至少判刑五年以下，如果是事實，檢察官難道不用辦嗎？」王閔生直言，根據先前向中選會及台北市委會索要的數據發現總共死亡人數有10位，但第1階段送件共1700多位，怒轟國民黨喊冤辦藍不辦綠根本是在混淆視聽，顛倒黑白。

另外，王閔生指，國民黨主席朱立倫前兩天親自號召黨工職及支持者，至一向禁止集會遊行的北檢帶頭違法，就連身為台北市長蔣萬安也響應號召，整起事件可追溯藍白成為國會的多數後，正式開始對台灣違憲亂政，通過《財劃法》後聯手刪減中央政府的總預算約二千多億，甚至刪減對台灣防衛準備極為重要的潛艦預算。

「民進黨有想要消滅中華民國嗎？」王閔生說，蔣萬安第一次面對議員詢問，是哪一個國家想消滅台灣時一度無法回答，直至後來站上質詢台面對簡舒培時稱是共產黨，以及民進黨想要消滅中華民國，答案顯見有備而來，然而蔡英文早已定調中華民國在台灣，對外與國際社會可稱台灣，正式的名號仍為中華民國。

王閔生續指，蔣萬安被簡舒培要求明確回答是哪一個國家後，結果蔣狂跳針更指民進黨有些幕僚當共諜，竟反問簡舒培民進黨是否會有相關處置，以至於到他質詢時提醒蔣萬安勿再逞口舌之快，而他的態度也已向台灣的新聞媒體展現，他就是不敢說出中國二字。

王閔生補充，如果有民眾觀察民意機關這段時間公布政黨的支持度，可發現繼第1名的民進黨之後，國民黨和民眾黨名列第二及第三，但以前排名第二和第三的藍白支持度合計可超過民進黨，但現在合併一起已然無法超越，其中原因，相信答案已在民眾心中。

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