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    揭反共造勢最特別1幕 黃捷：這次不罷免以後沒機會

    「拒絕統戰，守護台灣」大會凱道登場，民進黨立委黃捷宣講。（記者廖振輝攝）

    「拒絕統戰，守護台灣」大會凱道登場，民進黨立委黃捷宣講。（記者廖振輝攝）

    2025/04/19 18:52

    〔記者陳政宇／台北報導〕「拒絕統戰，守護台灣」大會今（19日）下午在凱道登場，湧入5萬人包圍景福門。民進黨立委黃捷表示，這是她首次參加這麼特別的造勢，因為底下同時出現許多不同黨派、不同顏色的旗幟，拿的口號都不一樣，更象徵台灣的自由民主，若這次沒罷免舔共立委，下次就沒機會了。

    黃捷上台時自嘲說，高雄人這次很不甘寂寞，因為不需要罷免，但有個支線任務就是守護雙捷（傑）、守護好立委。黃捷也說，高雄已經示範給大家看，希望這次大罷免能夠下架舔共立委。

    黃捷提到，台灣人對國民黨非常包容，因為給了他們一整年時間，但他們仍然沒有悔悟。去年從五月時，她有好幾位立委同事被打到頭破血流，有人至今都還需要復健。

    黃捷感嘆說，當時她最震驚的是：「台灣最高民意的國會殿堂，竟成全台最暴力的地方。」她也砲轟國民黨明明是多數黨、可以數人頭，卻選擇出拳頭，並質疑國民黨荒腔走板一整串的程序暴力，到底在急什麼？

    黃捷說，這是台灣民主的珍貴，我們用理性、非暴力的方式，只用一支筆桿就讓他們害怕。她接著說，「這次就是終局之戰」，因為這次沒有罷免舔共立委，下次就沒機會了。

    黃捷進一步強調，台灣是個包容的國家，不論支持什麼黨派都可以，但是台灣人一定要反共，「這是台灣生存、民主保衛戰，大罷免、大成功！」

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