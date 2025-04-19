17年首次公開演講！陳水扁談大罷免：誰會比我更多次

陳水扁說，他已17年沒公開演講，擔心這第一次演講，會變成最後一次。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/19 18:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統陳水扁今天受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。有民眾提問如何看大罷免？陳水扁表示，他曾在總統任內4度遭提罷免，「誰會比我更多次，1次就受不了」，談到罷免自己難免有情緒，但作為忠心黨員，黨已經下令介入，那就不能有個人意見，都要支持到底。

陳水扁表示，他已17年沒發表公開演講，心情相當緊張，連做總統8年也沒那麼緊張，他準備密密麻麻的3頁講稿，但他也擔心，這第一次演講，會變成最後一次，因為沒人知道明天會發生什麼事。

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談民主「不能意見不同 就冠上XX同路人」

陳水扁指出，民主的核心價值在於包容與尊重不同的聲音，「沒有什麼人是最大的」，即便是少數意見也不應被排斥，不能意見不同就冠上「XX同路人」。他說，在民主社會中，選舉是制度的核心，人民是國家的真正主人，甚至是總統的老闆，而權力之間必須有所制衡。

談到當前朝小野大、對立嚴重，陳水扁表示，每個總統有自己的做法、不同的政府有不同做法，不能說誰對誰錯，他只能分享自己當年執政經驗，很多事情就是包容、尊重。

陳水扁指出，2000年他剛當選總統時，姿態很低，就任前2個月，就拜訪了前總統李登輝10次；他當年也舉辦朝野政黨領袖高峰會，跟國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜等人在總統府開會，並採納連戰在經濟議題的建議。

對於大罷免，陳水扁說，大罷免若是最後成功，近期發動戒嚴導致遭彈劾下台的韓國總統尹錫悅應該會「捶心肝」，應該等台灣發動大罷免的結果，之後韓國再比照辦理就好，「何必戒嚴弄到最後還下台」？

陳水扁說，自己在總統任內遭提罷免4次，「誰會比我更多次，1次就受不了」，但做為一個忠心的黨員，若黨已下令動員介入，自己不能有個人的意見以及情緒，都要支持到底，無論最後對與錯，至少台灣民主的韌性可以進一步的強化。

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