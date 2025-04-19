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    2派互罷對尬！南州鄉代葉俊緯、湯智雄罷免案 投票結果都沒過

    南州鄉民代表葉俊緯、湯智雄罷免案今天投票，兩案都否決。（記者陳彥廷攝）

    南州鄉民代表葉俊緯、湯智雄罷免案今天投票，兩案都否決。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/19 18:58

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕史無前例的同日雙人同場罷免案、屏東縣南州鄉民代表葉俊緯、湯智雄罷免案今天投票，下午約5點半左右票數統計完成，兩案同意罷免票都未通過門檻。

    為何鄉代會鬧到同事鬩牆？緣於兩派代表審查今年預算意見不合，對審查過程多有意見，湯智雄的支持者張博程領銜罷免葉俊緯，葉俊緯的親友葉明憲則反制提出罷免湯智雄案，兩案連署完成時間接近，又是同一選舉區，屏東縣選委會定今天同場投票。

    屏東縣選委會公告，屏東縣南州鄉民代表會第22屆代表（第1選舉區）葉俊緯罷免案投票人總數4277人，投票人數達1606人，投票率37.55％，同意罷免票1044票、不同意罷免票529票、無效票33票，同意罷免票數佔原選舉區選舉人總數比率為24.41％，投票結果為否決。

    至於湯智雄案，投票人總數4277人、投票人數1591人，投票率37.20％，同意罷免票624票、不同意罷免票907票、無效票60票，同意罷免票數佔原選舉區選舉人總數比率為14.59 ％，投票結果亦為否決。

    南州鄉人口不到1萬人，下屆鄉民代表席次有極大可能降為7席，第一選區可能將一口氣少2個席次，此役也被視為明年地方大選的序曲。

    南州鄉民代表葉俊緯、湯智雄罷免案投票結果。（記者陳彥廷攝）

    南州鄉民代表葉俊緯、湯智雄罷免案投票結果。（記者陳彥廷攝）

    南州鄉民代表葉俊緯、湯智雄罷免案開票。（記者陳彥廷攝）

    南州鄉民代表葉俊緯、湯智雄罷免案開票。（記者陳彥廷攝）

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