罷免林沛祥連署書近1.5萬份！連署人遭訪查 反激出更多人響應

各罷免藍委民團志工在基隆火車站前設連署站點，加速衝刺。（記者盧賢秀攝）

2025/04/19 18:40

〔記者盧賢秀／新北報導〕民團「基隆絕沛」發動罷免國民黨立法委員林沛祥二階連署書，統計到18日已經達1萬4500份，罷團說，雖然昨天部分連署人遭到警察詢問，但民眾不受影響，反而連署的人更加踴躍。

基隆絕沛領銜人說，罷免林沛祥二階段連署書統計到18日已經收到1萬4500份，這幾天推動罷免台北市立委王鴻薇的「山除薇害」志工也來基隆協助宣傳連署，明天下午1點到4點在仁三路罷免總部舉辦絕沛公民宣講，盾牌牙醫史書華、索非亞劉柏君、創作歌手徐小花、網路播客高軒、政治評論員Grace、法理建國皮筋兒及聲音駭客真o等人宣講。

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同時，立委沈伯洋的罷免特快車明天下午6點45分到8點抵達基隆火車站，為基隆絕沛加快衝刺。

對於昨天一早有許多罷免提議連署人遭到檢警訪詢「是否本人連署罷免」，引起騷動，有人擔心會有寒蟬效應，基隆絕沛領銜人說，昨天確實有很多人關心，但民眾說都是自己簽署沒有代簽的問題，問心無愧，昨天晚上連署的民眾反而增加。

基隆絕沛領銜人指出，接下來將加強行動連署，此外，民眾自主郵寄連署書的也非常多，希望在4月底前能夠衝一波。

民進黨市議員許睿慈在新豐街設臨時連署站，人潮接踵而來。（記者盧賢秀攝）

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