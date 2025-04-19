轟王鴻薇北檢爆哭噁心 曹興誠點出深藍北市罷免案最快達標原因

罷免團體大安強強滾舉辦「為愛罷免 才能大安」民主音樂宣講會，曹興誠到場宣講。（記者陳逸寬攝）

2025/04/19 18:28

〔記者劉詠韻／台北報導〕全台大罷免倒數計時，多名藍委已達二階連署法定門檻，曹興誠結束今（19）日下午在凱道「拒絕統戰，守護台灣」大會後，再趕場罷免羅智強團體「大安強強滾」舉辦的民主音樂宣講會，抨擊馬英九過去拿著九二共識欺騙人民，一邊又提一中各表討好中國；而深藍選區的台北市在此次罷免案竟成最快達標，顯見民眾對藍營的作為有目共睹。

曹興誠說，王鴻薇在北檢上演大爆哭的鬧劇，堪稱全場最噁心，王鴻薇身為中華民國立法委員卻把格局踩在腳底，先前在央視稱蔡英文為地區領導人，意即間接承認台灣是中國的一個省，「今天在這邊哭哭啼啼，還騙選民說要保衛中華民國，簡直太討厭！」

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「宣稱九二共識來欺騙民眾，拿著一中各表討好中國。」曹興誠進一步指出，馬英九當選總統後就遵照其父的化獨漸統，不斷意圖將台灣送到中國，批評九二共識、一中各表的邏輯本質是自欺欺人，若一個中國有兩個中央政府各自堅持合法，那根本上就是兩個中國，習近平2019年定義的九二共識為「一個中國的共識」，甚至修改憲法稱台灣是中華人民共和國不可分割的領土。

曹興誠說，就連台北市長蔣萬安面對議員質詢「誰是中華民國境外敵對勢力時」支支吾吾，根本原因在於其父蔣孝嚴和他沒事就飛中國成為習近平的席上賓，所以才連最簡單的提問卻回答不出。

曹興誠也說，這次大罷免讓他意外之處在於，台北市過去一直是深藍選區、選票難以動搖，但罷免案竟是最快達標的，顯見民眾對藍營的作為都有目共睹。

罷免團體大安強強滾舉辦「為愛罷免 才能大安」民主音樂宣講會。（記者陳逸寬攝）

罷免羅智強團體「大安強強滾」舉辦的民主音樂宣講會現場坐滿民眾。（記者劉詠韻攝）

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