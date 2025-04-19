「罷免特快車」前進屏東 民眾喊要去找花蓮友人來連署

屏東民眾到罷免站詢問，工作人員協助填寫連署書。（記者葉永騫攝）

2025/04/19 17:43

〔記者葉永騫／屏東報導〕由民間團體發起的「罷免特快車」今天進入第2天，前往擔任志工的長治鄉民代表邱佳娟表示，民眾詢問度相當高，也相當支持罷免行動，還有人說，要趕快找設籍在花蓮等縣市的友人來連署。

由民間團體發起的「罷免特快車」活動，從18日下午3點起至20日晚上8點止，在全台12個車站同步進行，方便屏東人設籍外縣市的子弟或是外縣市在屏東工作的人，容易取得連署格式，現場親自填寫，除了呼籲設籍在花蓮的民眾，把握最後機會簽連署書，把聲音送回花蓮外，其他所有35區罷免藍委的連署書也一併收件。

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長治鄉民代表邱佳娟今天在屏東火車站的連署站幫忙，她表示，有許多的熱情民眾帶著飲料，為現場的工作人員加油打氣，讓人相當感動，也有很多民眾詢問如何參加連署，還有人說，要趕快找設籍在花蓮等縣市的友人來連署，屏東因為多數是在地人，北漂的屏東人這幾天不是連假，較少返鄉，所以連署人數並不是很多，只有10餘人，明天是最後一天，呼籲還沒有連署，戶籍在花蓮等縣市的民眾快來參與，為台灣的未來盡一份心力。

罷免特快車連署站，屏東民眾詢問度高。（記者葉永騫攝）

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