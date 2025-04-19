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    台中罷團草地民主音樂會 高歌「愛你一萬年」不唱「團結就是力量」

    台中罷團舉辦草地民主音樂會，歌手朱約信邀主持人杜承哲高歌「愛你一萬年」。（記者黃旭磊攝）

    台中罷團舉辦草地民主音樂會，歌手朱約信邀主持人杜承哲高歌「愛你一萬年」。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/19 17:41

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中罷團「展翅廢翔」等團體舉辦草地民主音樂會，罷免二階連署期限倒數10天衝刺，歌手朱約信開場邀主持人杜承哲醫師高歌「愛你一萬年」，近百名支持者高唱「我決定愛你一萬年」，杜承哲說，我們不唱北檢那場「團結就是力量」，也合法申請場地，拜託選民持續連署，罷免一定會成功。

    台中「解嚴行動」、「敲羅行動」及「斷健行動」等多個罷團今天下午在南屯區文山里保安公園舉辦音樂會，台北搖滾樂團P!SCO、女神下午茶，台灣創作歌手朱約信與朱頭皮音樂、歌手吳志寧與徐小花Hana Hsu、公布罷免藍委王鴻薇民團「山除薇害」發言人阿美、前中職投手陳義信及網紅牙醫史書華，依序登台演唱及宣講，罷團在周邊設攤協助民眾填寫罷免藍委連署書。

    杜承哲主持串場前，被朱約信拱上台高唱「愛你一萬年」炒熱氣氛，台下支持者跟隨搖滾唱和，杜承哲說，17日在台北地檢署前有人抗議合唱「團結就是力量」，我們不唱那首，也合法申請保安公園舉辦音樂會並撿完垃圾，不像北檢前場地依規定不能集會。

    P!SCO樂團演唱吸引粉絲歡呼，團員稱台中天氣比台北好，也不像台北市長帶頭做違法的事。陳義信登場說，哪有政黨叫往生者簽連署，做錯事還去法院（地檢署）前唱歌，拜託台中民眾「擒賊要先擒王」，支持罷免掉花蓮王。史書華從台北參與凱達格蘭大道「拒絕統戰，守護台灣」大會，趕到南屯宣講。

    杜承哲說，中四罷團距離安全門檻只剩幾千份，藍白攜手在立法院砍掉民生補助、財劃法也沒經討論就把錢搬走，未來一定會影響台中發展，而距離二階罷免期限只剩幾天，拜託選民連署支持給我們信心，罷免一定會成功。

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