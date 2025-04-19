長老教會台南中會設站挺大罷免 喊話：親共，連宗教都沒了

長老教會台南中會大罷免設站，今天在台南區基督教大專服務中心起跑。（記者王姝琇攝）

2025/04/19 17:01

〔記者王姝琇／台南報導〕長老教會台南中會設站挺大罷免，今天下午在台南區基督教大專服務中心起跑，民進黨立委林俊憲等人到場聲援，呼籲基督教徒一起投入，強調「大罷免非成功不可」。

台南區基督教大專服務中心連署站今天在祈福禱告中開場，以「罷免親共立委救台灣」為主軸，向大眾喊話：「親共，連宗教都沒了」、「大罷免非成功不可」、「守護民主．守護台灣」。即日起至5月9日，每日下午3點至5點半，提供全國各選區罷免連署書，協助民眾填寫、核對資料。

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長老教會台南中會議長李盈賢牧師、教社部長机嘉勝牧師等人現身力挺。林俊憲表示，感謝長老教會台南中會踏出第一步，藉由公民團體協助當局的不足，共同克服台灣的危機；他也呼籲全國海內外基督徒一起投入，喊話：「大罷免非成功不可」。

議員周嘉韋表示，連署站設立在大專服務中心，旨在號召跨縣市就讀的大專院校學生投入連署行列；沒有特定的連署目標總數，而是希望能協助全國大罷免連署不僅要達標，更要超越安全值。

机嘉勝牧師進一步指出，《國有器官》紀錄片相信許多民眾都有耳聞，中共的血腥蠻橫絕對是台灣最大的威脅，這次教會站出來設立連署站，一來是宣誓教會反對親共，站在守護宗教自由的這一邊，二來，是國會亂象必須透過罷免來重新洗牌，讓真正守護台灣價值的代議士進到立法院。

李盈賢牧師表示，信仰是安定社會的重要能量，長老教會長期以來堅持台灣本土價值。中國共產黨迫害教會時有所聞，身為長老教會的一員，看見台灣國會部分立委恣意地修出親共法案，甚至提出親共政策，無疑是對宗教自由宣戰，因此這次領銜台南中會，一同站出來「罷免親共立委」！

林俊憲說，感謝長老教會台南中會在這罷免二階連署的關鍵時刻願意挺身而出，這一次的全台大罷免，是因為台灣必須拒絕「親共勢力」的侵襲。「預算亂刪、政策亂改、法案亂定」是現階段親共立委毀壞台灣自由民主的手法，這一次的罷免是台灣人民最後，也是最關鍵的一次機會。

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