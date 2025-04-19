細數羅智強等藍委惡行 陳培瑜爆：國民黨為衝北院改立院議程

民進黨立委陳培瑜說，國民黨為了配合朱立倫號召到北院抗議的黨務行程，竟攜手民眾黨更改院會議程，硬生生將當天下午的質詢拖到下週。（記者陳逸寬攝）

2025/04/19 17:03

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免羅智強團體「大安強強滾」今（19）日舉辦《為愛罷免 才能大安》民主音樂宣講會，民進黨立委陳培瑜提到，國民黨昨天為了配合朱立倫號召到北院抗議的黨務行程，竟攜手民眾黨更改院會議程，硬生生將當天下午的質詢拖到下週，她細數藍委罪行，直呼經常「有看沒有懂」。

陳培瑜說，她在立法院僅兩年資歷，與羅智強比起來絕對稱得上菜鳥，但她對羅智強及所有被提議罷免的不適任立委經常是「有看沒有懂」；繼藍營違法集結北檢的隔天上午，立法院長韓國瑜突然宣告國民黨和民眾黨互換議程，在民進黨尚未拿到任何資料的前提下，竟瞬間完成表決要將總質詢延到下週二舉行；追問半天，韓國瑜才把一張紙丟給幹事長吳思瑤。

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陳培瑜說，議事人員面對一眾綠委的強烈要求非常為難，之後才勉強列印議程通知，直到後來才發現，原來韓國瑜聯手民眾黨臨時取消下午總質詢，竟是為了響應主席朱立倫下達的動員令，要求國民黨到北院羈押庭抗議。

對於台北地檢署、新北地檢署偵辦幽靈連署案，陳培瑜直言，她過去身為民進黨黨工時，與所有罷團一樣負責收件連署書，而在羅明才的選區即便曾遇中風婦人稱手腳不便，請求她幫忙簽名時更是以不合法為由直接拒絕。她也對罷免許智傑團體領銜人朱磊日前嗆聲「黨安排黨員抄黨員名單，錯了嗎？」無法認同。

陳培瑜也點名國民黨立委陳玉珍與陳雪生所提的《離島建設條例》部分修正草案不僅引發國安疑慮，更有「洗產地」嫌疑，相關人士只要在國外執業5年、無需經過台灣學歷認證即可參加台灣國考，並在離島執行醫療業務；值得注意的是，該草案至今尚未撤案。

罷免團體「大安強強滾」今下午舉辦《為愛罷免 才能大安》民主音樂宣講會，民眾手舉「大罷免大成宮」旗幟。（記者陳逸寬攝）

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