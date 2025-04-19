大罷免已到決戰時刻 台灣中社、台中市醫界聯盟籲讓罷35藍委過二階

台灣中社、台中市醫界聯盟共同聲明罷免35位藍委過二階，才能進入最後階段。（林恆立醫師提供）

2025/04/19 16:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免進入二階連署到數階段，台灣中社、台中市醫界聯盟共同聲明「大罷免已到決戰時刻，至今已有35位罷免藍委案一階過關，第二階段需要大家的支持，才能進入最後階段！」

台灣中社、台中市醫界聯盟共同聲明指出，台灣又是面對生死存亡的關頭，我們選擇站出來，不是為了一黨一派，而是為了全體台灣人民的福祉，在過去威權統治的時代裏，台灣中社、醫界聯盟與台灣人民站在一起，打敗威權體制，跟台灣人民享受民主與言論自由。

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但是這一年多來立法院的亂象已經將我們多年來努力的成果化為烏有，在這關鍵時刻，請大家一起手牽手心連心，拉高連署人數超過罷免門檻。

台中市醫界聯盟的理事長林恆立說，過去台灣人民爭取選舉權，享有民主自由，現在看到許多年輕人投入罷免藍委，深化台灣民主，對於選出民代，發現不適任，有罷免選擇，不能再沉默，必須站出。

林恆立說，立法院尊重多數決，這是政治民主，但是當多數暴力已經損害國家安全、社會安定及人民福祉，民眾有權罷免不適任立委，現在是罷免二階最後一哩路，呼籲選民連署罷免，讓不適任藍委通過二階連署。

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