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    批藍白刪凍潛艦、攻擊無人機預算 退將丘衛邦怒斥：喪盡天良！

    退將丘衛邦在「拒絕統戰，守護台灣」大會宣講。 （記者廖振輝攝）

    退將丘衛邦在「拒絕統戰，守護台灣」大會宣講。 （記者廖振輝攝）

    2025/04/19 16:42

    〔記者李文馨／台北報導〕「拒絕統戰，守護台灣」大會今（19日）下午在凱道登場，現場已湧入4萬人。高齡87歲的退將丘衛邦宣講時表示，藍白在立院以人數優勢，刪凍防衛國家的潛艦國造、攻擊無人機，「簡直喪盡天良」，所以一定要清除35個危害國家的立委。

    由網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會今（19日）下午在凱達格蘭大道舉行，天氣炎熱，仍有不少民眾攜家帶眷到場。主辦方表示，截至下午3時56分，現場湧進4萬人。

    丘衛邦表示，中華民國面臨非常嚴峻的狀況，因為立法院有一批舔共、親共、崇共的立委，綁架了國民黨及民眾黨的所有立委，利用（人數）優勢，在不合理的立法程序上，把行政院很多福國利民的方案，加以減少預算，使得國家沒有辦法服務人民。

    丘衛邦指出，更可怕的是，對於防衛國家的潛艦國造，以及很重要的攻擊無人機，非常有效可以對抗中共的侵略，藍白都把它凍結了，簡直喪盡天良，所以一定要把他們罷免掉。現場民眾也熱情回應：「好」

    丘衛邦強調，第2階段連署罷免，要讓35個危害國家的立委，通通都要加以清除，現在可能是最後1哩路，大家更要全力以赴，才能達到目標。他最後從椅子起身與現場民眾高喊：「中華民國萬歲、萬歲、萬萬歲」。

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