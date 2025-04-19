傳承罷韓經驗！南罷天志工團集訓 尹立：從高雄出發應援全台

南罷天志工團今、明兩天集訓，尹立強調從高雄出發、應援全台。（記者王榮祥攝）

2025/04/19 16:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕南罷天志工團今、明兩天為志工舉辦培訓課程，透過罷韓經驗分享，讓志工迅速掌握罷免過程繁複的注意事項與應對；罷韓四君子尹立強調，以前大家來幫高雄，這回要從高雄出發、協助全台灣。

鑑於全台大罷免二階罷免連署書收集期限即將最後倒數，南罷天志工團發起支援罷藍委最前線，號召高雄鄉親擔綱志工，將罷韓經驗輸出各縣市。

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志工團今、明兩天為志工舉行培訓課程，內容包括罷免連署作業基本認識、協助罷免連署注意事項、罷免連署實務分享等，希望將罷韓過程遭遇的狀況與處理機制，傳遞給每位將前往外縣市支援的志工。

志工團說明，參與培訓的志工，將會於二階連署收件截止前一週，前往全台各地，協助二階連署罷免作業，出團時將提供接送、餐食，以及全台罷免龍成宮的感謝帽乙頂。

多位民進黨高市議員今專程到場向志工致意，高喊「高雄入陣、罷免必勝」!尹立提到近期已有一批志工北上支援，目前多數罷免團體仍需要更多志工協助，過去很多台灣夥伴來高雄支援罷韓，現在輪到高雄回饋各地，將持續讓罷免能量從高雄出發，協助全台灣。

南罷天志工團今、明展開志工培訓。（記者王榮祥攝）

高市議員前往南罷天志工團培訓課程致意，高喊高雄入陣、罷免必勝。（記者王榮祥攝）

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