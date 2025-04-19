罷團「中三拒瓔」神岡宣講許維智批親中 楊瓊瓔回應了

資深球評和新聞評論員許維智強調罷免楊瓊瓔就是罷免傅崐萁。 （記者張軒哲攝）

2025/04/19 16:30

〔記者張軒哲／台中報導〕中三選區罷免立委楊瓊瓔連署不如預期，距離二階連署門檻還差1萬多份，罷團「中三拒瓔」與台中市議員周永鴻今天在神岡區舉行聯合座談會，資深球評、新聞評論員許維智及無任所大使劉柏君等人助講。許維智痛批楊瓊瓔從25歲當省議員，長期親中，還主張全面開放中國學生到台灣就學，罷免楊瓊瓔就是罷免傅崐萁。

許維智說，這次大罷免不成功，之後藍白兩黨就要跟中共簽和平協議。楊瓊瓔擔任民代已經超過30年，沒有盡責審查預算、提法案為鄉親謀福祉。

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劉八郎指出，這次罷免是要將在立院亂搞的親共立委趕出去。他有天晚上看到罷團志工經過他家，挨家挨戶拜訪，讓他深受感動，也陪著志工一起向鄉親尋求支持。

「中三拒瓔」成員Connie指出，原本不關心政治，去年照顧剛出生的孩子看到藍白立委毀憲亂政，才決定站出來。罷免是因為「愛」，疼惜台灣以及自由民主的環境。劉柏君說，民主是守護台灣的最佳武器，連署罷免是捍衛台灣代價最低的方式 ，向全世界宣告不願被中共治理，能夠繼續歡歡喜喜過生活。

市議員施志昌說，許多台灣人希望顧好民主的生活方式，而大罷免對於民主繼續向前還是倒退至關重要。市議員周永鴻指出，包括楊瓊瓔在內每一位國民黨立委都該被罷免，因為他們都是「傅隨組織」，在立院跟著通過毀憲亂政法案、楊瓊瓔的勤於服務只是假象。他有許多為地方和學校爭取的建設，楊瓊瓔過一陣子就去會勘然後收割成自己政績。呼籲不能只讓年輕人勇敢，鄉親們也要更勇敢寫連署書，讓罷免二階能通過。

楊瓊瓔說，從當選最年輕省議員到連任多屆立法委員，一直在和自己比賽、永遠不忘初衷，認真打拚，辛勤努力，兢兢業業，從不敢鬆懈，她要感謝鄉親每次用選票給予實質肯定，做她的後盾。賴清德總統於2024年5月20日就職演說宣示，「重啟陸生學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。」2024年5月27日教育部長鄭英耀宣布2025年重啟公告陸生學士班學位生招生簡章。民進黨想的不是罷免，而是選輸賭輸就要翻桌。如果按照民進黨人士以及許維智先生的說法，那他們應該要先罷免賴清德才對啊！

罷團「中三拒瓔」於神岡舉行宣講活動。（記者張軒哲攝）

台中市議員周永鴻呼籲大家響應罷免藍委。（記者張軒哲攝）

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