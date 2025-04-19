矢板明夫上凱道：越親中的國家關稅越高 台灣必須做正確選擇

矢板明夫宣講說，越親中的國家關稅就越高，而台灣的高關稅是因為還有很多人親中。（記者廖振輝攝）

2025/04/19 16:41

〔記者李文馨／台北報導〕「拒絕統戰，守護台灣」大會今（19日）下午在凱道登場，現場湧進2萬5千人。印太戰略智庫執行長矢板明夫宣講時表示，越親中的國家關稅就越高，而台灣的高關稅是因為還有很多人親中；他強調，在新的國際秩序中，台灣必須做出自己正確的選擇。

由網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會今（19日）下午在凱達格蘭大道舉行，天氣炎熱，仍有不少民眾攜家帶眷到場。主辦方表示，截至下午3時56分，現場湧進4萬人。

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矢板明夫宣講時表示，台灣現在關心兩件事，一是美國總統川普的新關稅政策，二是台灣內部的大罷免，這兩件事看似無關，但其實都反映了正在重組的國際秩序中，台灣扮演什麼樣的角色。

矢板明夫指出，美國對台灣徵收32%關稅，許多人覺得委屈，認為台灣與美國關係這麼好，台積電也赴美投資，為什麼還是32%？相較之下，日本是24%，韓國是26%，但越南卻是46%，柬埔寨更高達49%。他認為，越親中的國家，關稅就越高，「台灣為什麼是32%？因為台灣還有很多人在親中。」

矢板明夫認為，在新的國際秩序中，台灣必須做出自己正確的選擇。他說，台灣的民主政治存在各種問題，但台灣擁有全世界最成熟的公民社會，每當台灣的政治出了問題，台灣的公民社會就能將其導回正確方向。

矢板明夫提到，他最近遇到許多好朋友，其中有位在美國的大姐，她獨自收集了100份美國僑胞的連署書，並親自送回台灣，她說：「每一份連署書都是在外台灣人寫給家鄉的情書。」他相信，現在全世界都在看著台灣，台灣政府是選擇讓台灣成為世界的一員，還是變成中國的台灣？希望大家都能用自己的連署簽名，把台灣導回正確的方向。

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