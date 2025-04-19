不忍了！代收連署書飆罵私訊爆粉專 彰化南方書店報案提告

位於彰化市火車站附近的南方書店，有收中彰的罷免連署書。（南方書店提供）

2025/04/19 16:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不忍了！彰化市有71年歷史的南方書店，上個月宣布將代收台中全區與彰化的罷免連署書，結果書店粉專收到許多飆罵私訊，還有人留言飆髒話，還放話請書店貼出報案單。南方書店表示，已將對話截圖，並向派出所報案成全對方。

南方書店指出，雖然知道收罷免連署書都會受到騷擾，尤其在網路時代，人人都可以來私訊或是版上留言，但這一切都不會阻止書店要收連署書的決心，這也是該書店經營網路社群以來，第一次被飆罵髒話。

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南方書店強調，代收罷免連署書以來，該書店粉專出現多筆騷擾留言，但研判大多是人頭帳戶，就不予理會，或是透過洗貼圖，企圖讓粉專無法與人對話。但這次提告對象，對話還用髒話來飆罵，當粉專提醒已截圖，還放話請書店快快貼出報案單，真的讓人忍無可忍，決定向派出所報案。

南方書店指出，民主社會擁有言論自由，但所有的發言與留言都要負責任，這次提告就是要告訴對方說話要負責任，說髒話的臭嘴不能姑息，就算是要討論，也要合於規範，除了提告以外，也在粉專貼出提告的報案單。

南方書店說，雖然粉專一再遭受騷擾與飆髒話，但都不能阻止他們收連署書的決定，更要強調連署書仍在持續收件中。

彰化南方書店代收中彰罷免連署書，民眾留言飆髒話已報警提告。（南方書店提供）

彰化南方書店代收中彰罷免連署書，民眾留言飆髒話已報警提告。（南方書店提供）

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