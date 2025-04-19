2萬5民眾湧凱道拒統戰 八炯：敵人在立院、攘外必先安內

反共網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，19日下午在凱達格蘭大道登場。（記者廖振輝攝）

2025/04/19 15:47

〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免進入白熱化階段，網紅八炯等人號召「拒絕統戰，守護台灣」大會下午在凱道登場，不少支持者攜家帶眷到場。八炯致詞表示，國家此刻被滲透、土地被出賣，如今台灣的敵人就在立法院，攘外必先安內，必須想辦法清除中共同路人，才有對抗中共的可能。主辦方表示，截至下午3時15分，現場湧入2萬5千人。

八炯率先登台宣講指出，國民黨抄名冊、死亡連署高到離譜，現在卻怪司法追殺。他質疑，按照國民黨說法，司法單位、中選會都被民進黨控制，國民黨搞罷免還有用嗎，應該要學袁世凱去當兵政變才有用。

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八炯強調，自由民主從來都不是天上掉下來的，在33年前的今天，許多民主前輩爭取總統直選，當時被打得頭破血流，直到1996年台灣終於能夠總統直選，是許多前輩的血淚努力爭取而來。

八炯指出，國家此刻被滲透、土地被出賣，台灣下一代恐怕正要被賣給共產黨，大家應該站出來阻止這件事，如今台灣的敵人就在立法院，攘外必先安內，必須想辦法清除這些中共同路人，才有對抗中共的可能。

「我們只是想要一個正常的立法院，為什麼這麼困難？」罷免立委王鴻薇團體「山除薇害」發言人阿美說，國民黨立委跟王滬寧見面後，回來推動各種惡法，人民焦慮到上街頭，他們卻忽視民意、變本加厲，甚至惡意刪除總預算、利用資訊落差操縱輿論。

阿美指出，投入罷免者有人被冷嘲熱諷、有人被肉搜無法回家，甚至協助罷免連署的志工也時常遭遇暴力，但大家都還在努力，擔心沒有盡最大的努力保護國家，期盼意見相左的人能去街頭聽取真實民意，了解罷免的理由，讓大罷免大成功。

活動現場，有許多與會公民自備反共標語，包含「我是台灣人，我反藍白共匪」、「舔共立委、惡奴欺主」，參與民眾不少人也手持中華民國國旗、日本及美國的國旗，與傳統民進黨造勢場合截然不同，公民齊聲喊反共、消滅國民黨。

反共網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，19日下午在凱達格蘭大道登場，參加人潮漫延到景福門。（記者廖振輝攝）

主辦方表示，截至下午3時15分，現場湧入2萬5千人。（記者廖振輝攝）

活動現場，有許多與會公民自備反共標語，包含「我是台灣人，我反藍白共匪」、「舔共立委、惡奴欺主」，參與民眾不少人也手持中華民國國旗、日本及美國的國旗。（記者廖振輝攝）

活動現場，有許多與會公民自備反共標語，包含「我是台灣人，我反藍白共匪」、「舔共立委、惡奴欺主」，參與民眾不少人也手持中華民國國旗、日本及美國的國旗。（記者廖振輝攝）

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