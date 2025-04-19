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    台中綠議員繳5萬份罷免連署獲封「連署超人」 批藍造假是本性

    台中市議員張芬郁（右2）追垃圾車請選民支持罷免連署。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員張芬郁（右2）追垃圾車請選民支持罷免連署。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/19 16:00

    〔記者黃旭磊／台中報導〕距離中央選舉委員會規定二階連署期限倒數11天，民進黨中央黨部組織部下達全力協助公民團體指令，台中市有7名議員送繳罷免團體超過4千件罷免藍委連署書，合計送繳約5萬份連署給罷團，罷團感謝在最後關頭送來即時火力封稱「連署超人」，也呼籲距離罷免門檻仍有距離，拜託選民持續支持。

    西屯區市議員陳淑華送繳超過5500份罷免藍委廖偉翔連署書、南屯區市議員何文海送繳超過4720份，與罷免黃健豪選區的市議員曾朝榮、罷免羅廷瑋的市議員江肇國等4人，超過民進黨設定市議員得票數3成連署書責任額。

    何文海批評國民黨違反選罷法長期造假，罷免連署用幽靈、死亡戶是「本性跑出來」欺負台灣人，藍委翁曉玲提案修選罷法提高刑責，想不到還要上街抗爭實在太扯了，反觀罷藍團體志工一張一張在街頭簽的，還要被人家趕來趕去真的很辛苦。

    烏日區議員曾威送繳罷免藍委顏寬恒連署書超過3千份，被罷團封為「連署超人」，曾威說，團隊挨家挨戶、一步一步一腳印完成連署，公民團體也是一步一腳印拜託，反觀藍營直接拿名冊出來抄，還不認抄連署名單是錯的。

    曾威強調，翁曉玲修改選罷法98條之2，增加偽造連署罰則處罰5年以下有期徒刑，法律追溯期都是20年，「法是你（藍營）修的」，竟反過來說綠營政治司法迫害，真是貽笑大方。

    罷免顏寬恒選區被視為「艱困區」，市議員張芬郁送交罷團近5百份，持續追垃圾車請民眾支持連署，張芬郁說，藍營偽造連署涉及偽造文書、違反「選罷法」，距離罷免顏寬恒門檻仍有距離，拜託選民持續支持。

    台中市議員何文海（左2）與員工送繳罷免連署書給公民團體。（讀者提供）

    台中市議員何文海（左2）與員工送繳罷免連署書給公民團體。（讀者提供）

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