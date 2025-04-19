罷免藍委羅智強 「大安強強滾」團隊辦民主音樂宣講會

罷團宣傳口號看板。（記者陳逸寬攝）

2025/04/19 16:37

〔記者劉詠韻／台北報導〕全台大罷免第二階段連署進入最後衝刺，罷免國民黨立委羅智強的「大安強強滾」團隊今（19）日下午舉辦《為愛罷免 才能大安》民主音樂宣講會，並邀來曹興城、立委范雲、陳培瑜、台北市議員簡舒培、趙怡翔、王閔生及公民音樂團體等進行宣講；罷免藍委團體的志工也在現場擺攤，力拚二階段連署，現場逾百人與會。

今天氣溫雖然高達31度，但仍不減民眾前來響應活動的熱情，現場約下午1點已湧入多名支持者在台下等候。罷團活動主持人821先提及，國民黨這兩天號召民眾於北檢集結，甚至連本應守護市政治安的台北市長蔣萬安竟帶頭違法，相關行徑已經令人無法容忍，並透露她原本相較政治冷感，包括對10年前的太陽花學運也無動於衷，「直至今年319剴剴虐童案開庭，加害者可以使用各種手段逃避法律制裁？儘管有些立委努力為兒少發聲，但修法卻被為反對而反對的在野黨擋下。」

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大安志工艾薇將中國共產黨比喻成偽裝的黑幫、流氓，並進一步指稱民眾去年選出來的立委如今已淪為民主的怪獸，正在濫用權力踐踏台灣，因此更需使用憲法賦予民眾的罷免權、堅定捍衛民主，呼籲民眾站出來反共護台，一起簽連署罷免不適任立委。

另外，由於今下午在凱達格蘭大道舉行「拒絕統戰，守護台灣」大會，包括曹興誠、議員苗博雅等人出席，原本預計下午1點40分開始的宣講延遲至下午3點。（16:49更新）

民眾攜家帶眷參與連署。（記者陳逸寬攝）

民眾參與連署，罷團振臂高呼。（記者陳逸寬攝）

罷團歡迎民眾到場連署。（記者陳逸寬攝）

現場活動。（記者陳逸寬攝）

罷免國民黨立委羅智強的「大安強強滾」團隊今舉辦《為愛罷免 才能大安》民主音樂宣講會。（記者陳逸寬攝）

罷免國民黨立委羅智強的「大安強強滾」團隊今舉辦《為愛罷免 才能大安》民主音樂宣講會。（記者陳逸寬攝）

罷免國民黨立委羅智強的「大安強強滾」團隊今舉辦《為愛罷免 才能大安》民主音樂宣講會。（記者陳逸寬攝）

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