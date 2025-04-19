前美國防部助理部長薛瑞福：台灣的未來 由台灣人民自己決定

台灣國家聯盟舉行第13屆海內外台灣國是會議「島嶼有事—重探印太安全戰略」，前美國國防部印太安全事務部助理部長薛瑞福以預錄視訊影像方式演講。（記者陳逸寬攝）

2025/04/19 15:16

〔記者方瑋立／台北報導〕前美國國防部印太安全事務部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）今（19日）在海內外台灣國是會議「島嶼有事：重探印太安全戰略」上主題演說時強調，台灣是美國重要夥伴的理由眾多。他對川普政府持續投入印太地區持審慎樂觀態度，並指出，台灣也應持續強化自身防衛能力、縮減對美貿易逆差，以及展現良好國際公民角色，與美國共同努力嚇阻中國，讓台灣的未來由台灣人民自己決定。

世界台灣人大會與台灣國家聯盟主辦的第13屆海內外台灣國是會議今日舉行，聚焦印太安全戰略與美日台安全合作議題。薛瑞福以預錄影片發表「威脅與共：台灣與盟友應共同承擔確保印太地區自由與開放」主題演說。

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薛瑞福表示，台灣是美國的重要夥伴，不僅在半導體產業扮演關鍵角色，也經常是美國第8大貿易夥伴，長期排名在印度與沙烏地阿拉伯之前。他並指出，台灣是美國第6大農產品出口市場。台灣與美國之間的經貿關係與合作不僅限於特定產業，而是具有廣泛的重要性。

他指出，台美關係不只建立在貿易與經濟互動上，也建立在共同價值與利益之上。他列舉台灣在全球所展現的作為，包括對烏克蘭難民的援助、參與西非伊波拉防疫、以及與貝里斯等友邦的合作。他認為，這是一種美國從中獲益的全球性夥伴關係。

在安全合作方面，薛瑞福指出，台灣是美國第2大軍售對象，且長期維持在前段順位。更重要的是，台灣透過軍事安全援助計畫的落實，在有爭議地區部署可恃戰力，這對美國安全有直接助益。

他強調，台灣的戰略地理位置極為關鍵。若將整個印太地圖攤開，台灣幾乎位於中心位置，這不僅對美國身為太平洋國家來說重要，也攸關日本、菲律賓等維護自由開放印太（FOIP）秩序的夥伴國。

薛瑞福說，美國是太平洋國家，但大部分領土位於換日線以東，因此美國非常仰賴盟友與夥伴共同分擔責任，包括日常維持嚇阻、協助人道救援與災害應對。他表示，雖然自1979年以來美軍未駐台，但如今已有教官在台灣協訓，也有可能因應最嚴峻情境而發展包含美軍參與的應變計畫。

他續指，像日本、澳洲、菲律賓與南韓等盟友在提供基地與協助方面扮演關鍵角色，菲律賓更透過EDCA協議開放9個地點供美軍使用，其中包括靠近台灣的呂宋北部。他也強調，自2022年裴洛西訪台以來，中國軍事、海警與民兵的壓力明顯升高，已成為每日挑戰，台灣正站在對抗中國灰色地帶行動的前線。

針對川普政府的亞洲政策走向，薛瑞福表示，他理解外界的疑慮，包括承諾是否延續、盟友價值是否仍被重視。但他認為迄今的跡象值得審慎樂觀。例如美國國防部與國務院官員支持美日菲三邊合作、強化四方安全對話（QUAD），並訪問印太地區與美軍印太司令部，這些作為都強調美方對盟友與地區安全的持續投資。

但薛瑞福也表達個人擔憂，包括美國削減發展援助、暫停國務院交換計畫（如富布萊獎學金與訪問計畫）。他認為這些軟實力工具對於抗衡中國在印太影響力非常重要，盼能儘速恢復。

談及台灣責任，薛瑞福強調，台灣自身應持續負起三面向責任：第一，強化自我防衛，包括總統賴清德宣布增加國防支出至GDP3%以上，以及發展政府、通訊與能源系統等基礎設施韌性。第二，改善對美貿易順差，擴大對美投資，包括台積電等公司在美設廠，及天然氣項目等實質承諾，這將有助於平衡貿易與穩固雙邊關係。第三，繼續發揮良好區域與全球公民角色，投入保護海底電纜、氣候變遷應對與協助太平洋島國基礎建設等事務。

薛瑞福指出，美國軍方對台灣的可防衛性具有信心，台灣有80浬的水域隔絕、山勢險峻、港口有限且海象不利，中國若採登陸行動將面臨高度困難。他指出，透過投資新科技、無人與自動化載具，以及經濟制裁準備，美國正與夥伴一起尋求讓嚇阻持續奏效的手段。

薛瑞福最後強調，美方的最終目標是維持嚇阻、爭取更多時間，並促使中國重新思考其對台政策。他強調，「台灣的未來應由台灣人民決定，這才是最適當的安排」。

前美國國防部印太安全事務部助理部長薛瑞福表示，讓台灣的未來由台灣人民自己決定。（台灣國家聯盟提供）

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