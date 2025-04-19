為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃呂錦茹無保請回藍轟小案大辦 許淑華：抄名冊是事實別拿檢調當遮羞布

    台北市議員許淑華今出席台北母娘文化季活動前受訪。（記者方賓照攝）

    台北市議員許淑華今出席台北母娘文化季活動前受訪。（記者方賓照攝）

    2025/04/19 14:43

    〔記者甘孟霖／台北報導〕北檢偵辦罷免幽靈連署案，17日搜索國民黨台北市黨部，約談聲押主委黃呂錦茹，今（19日）凌晨黃呂被無保請回，藍營也批評小案大辦。對此，民進黨北市議員許淑華說，還是有北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文被羈押，代表抄名冊是事實，藍營不要再拿檢調當遮羞布。

    許淑華今出席台北母娘文化季活動受訪，媒體問到今黃呂無保請回，藍營質疑檢調小案大辦、辦藍不辦綠的看法；對此她說藍營不要一直拿檢調當自己的遮羞布，今天如果沒有偽造文書，檢調怎麼會有動作？不就是藍營把死人連署拿出來簽被檢舉才會辦。

    她批評，之前藍營把市府對罷團查水表的行為解釋為「有人檢舉就依法查辦」，如今檢調也是同理，有人檢舉偽造文書，如果檢調不辦案的話，不就是吃案了嗎？

    她說，從頭到尾就是國民黨決定要抄名冊，還讓年輕人去做，難道沒思考過會不會有觸法問題？大人不懂，然後要小朋友扛，社會不會接受這樣的狀況，檢調也是依法行政，藍營不要再稱是政治鬥爭，拿檢調當遮羞布。

    此外，她也指出目前國民黨北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文也被羈押，代表有所不法，不然也不用大動作辦案，且現在是全台都有類似的幽靈連署問題，現在還是有人被羈押，表示真的有抄死人名冊、偽造文書情事。

    許淑華今出席台北母娘文化季活動。（記者甘孟霖攝）

    許淑華今出席台北母娘文化季活動。（記者甘孟霖攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播