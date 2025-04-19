黃呂錦茹無保請回藍轟小案大辦 許淑華：抄名冊是事實別拿檢調當遮羞布

台北市議員許淑華今出席台北母娘文化季活動前受訪。（記者方賓照攝）

2025/04/19 14:43

〔記者甘孟霖／台北報導〕北檢偵辦罷免幽靈連署案，17日搜索國民黨台北市黨部，約談聲押主委黃呂錦茹，今（19日）凌晨黃呂被無保請回，藍營也批評小案大辦。對此，民進黨北市議員許淑華說，還是有北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文被羈押，代表抄名冊是事實，藍營不要再拿檢調當遮羞布。

許淑華今出席台北母娘文化季活動受訪，媒體問到今黃呂無保請回，藍營質疑檢調小案大辦、辦藍不辦綠的看法；對此她說藍營不要一直拿檢調當自己的遮羞布，今天如果沒有偽造文書，檢調怎麼會有動作？不就是藍營把死人連署拿出來簽被檢舉才會辦。

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她批評，之前藍營把市府對罷團查水表的行為解釋為「有人檢舉就依法查辦」，如今檢調也是同理，有人檢舉偽造文書，如果檢調不辦案的話，不就是吃案了嗎？

她說，從頭到尾就是國民黨決定要抄名冊，還讓年輕人去做，難道沒思考過會不會有觸法問題？大人不懂，然後要小朋友扛，社會不會接受這樣的狀況，檢調也是依法行政，藍營不要再稱是政治鬥爭，拿檢調當遮羞布。

此外，她也指出目前國民黨北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文也被羈押，代表有所不法，不然也不用大動作辦案，且現在是全台都有類似的幽靈連署問題，現在還是有人被羈押，表示真的有抄死人名冊、偽造文書情事。

許淑華今出席台北母娘文化季活動。（記者甘孟霖攝）

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