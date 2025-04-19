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    柯文哲出庭同車人犯喊「謝謝阿北讓我們吃的變好」 陳佩琪說話了

    台北地院日前開庭審理京華城等弊案，提訊台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，這是柯4月初在台北醫院手術後首次出庭。（資料照，記者廖振輝攝）

    台北地院日前開庭審理京華城等弊案，提訊台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，這是柯4月初在台北醫院手術後首次出庭。（資料照，記者廖振輝攝）

    2025/04/19 15:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積等弊案，本週四（17日）再次出庭。柯的妻子陳佩琪表示，出庭那天有同車的人下車時高喊：「 謝謝阿北，讓我們吃的變好了。」讓柯文哲聽了苦笑一下。陳佩琪認為，喊這句話的人，「可能只是要表達對阿北的加油、鼓勵，想表達台灣因為有柯文哲的努力。」

    陳佩琪今日在臉書PO文表示，星期四早上柯文哲出庭那天，有同車的人下車時高喊：「 謝謝阿北，讓我們吃的變好了。」柯文哲聽了苦笑一下，大概也想這應該不是真的。

    陳佩琪認為，北所伙食應該自有一套預算和執行方式，不會因為任何人而改變，該位先生可能只是要表達對「阿北」的加油、鼓勵。

    台北地院17日開庭審理京華城容積等弊案，提訊台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，柯文哲說他「被羈押至今8個月，到現在還不知道發生什麼事」，但遭檢察官姜長志直接回嗆「這個說法極不負責」。兩人還為了去年8月30日首次偵訊時，檢方有沒有讓柯休息、是否疲勞偵訊，在法庭內吵了起來，雙方都聲請勘驗當天的偵訊錄影光碟。

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