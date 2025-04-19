國民黨頻傳「死亡連署」 趙少康稱：疫情黨員過世較多

趙少康認為，確實有出現抄名冊的狀況，但原因是「前陣子疫情黨員過世比較多，死亡名單就這個原因」。（記者塗建榮攝）

2025/04/19 14:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面對綠營大罷免，國民黨也發動罷免綠委反制，但連署過程卻頻傳爭議，甚至國民黨台北市黨部都遭到搜索。對此，資深媒體人趙少康認為，確實有出現抄名冊的狀況，但原因是「前陣子疫情黨員過世比較多，死亡名單就這個原因」。

由於藍營罷免出現如連署書上有著已死亡者的個資等「幽靈連署」案件，台北地檢署日前介入調查，搜索國民黨台北市黨部，並帶回國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人約談。

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對此，趙少康昨（18）日受訪時表示，這是重大政治事件，這次是地方黨部，下次就可能是中央黨部被搜。但他也坦承，連署抄名冊的狀況一定會有，「前陣子疫情黨員過世比較多，死亡名單就這個原因」。

趙少康強調，連署抄名單這種行為不應該，但是沒嚴重到要關起來，就只是偽造文書。他並表示，每次連署都有不實的案情發生，剃掉就好了。

對於藍營罷免出現涉嫌偽造文書案件，國民黨立委賴士葆日前為聲援自家青年軍，也喊出「即便他們犯了錯，最多就偽造文書，你有看到過去偽造文書，這麼嚴重嗎？」

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