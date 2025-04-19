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    首頁　>　政治

    鼓吹違法？罷綠委幹部涉「幽靈連署」 群組竟稱「合理對抗手段」

    經檢調約談後，新北地院裁罷免綠委幹部交保，消息傳出後，引起群組憤慨。（民眾提供）

    經檢調約談後，新北地院裁罷免綠委幹部交保，消息傳出後，引起群組憤慨。（民眾提供）

    2025/04/19 14:24

    〔記者陳奕劭／新北報導〕公民團體提議罷免新北市多名民進黨立委，卻頻傳幽靈連署爭議，新北地院裁定「新北大掃除」召集人王昱人、罷免蘇巧慧領銜人譚鎮耀、國民黨板橋區黨部主任謝慶認、三重區黨部執行長羅大宇等人交保。消息傳出後，罷團群組群情激憤，稱「即使抄名冊違法，也是合理對抗手段」。民主進步黨新北市黨部執行長高碩呈批評，國民黨別躲在年輕人後面，用錯誤資訊煽動民眾，坐享政治利益。

    新北多個公民團體提議罷免民進黨立委，卻頻傳幽靈連署爭議，經檢調約談後，新北地院裁定王昱人、譚鎮耀、謝慶認、羅大宇等人交保。消息傳出後，引起群組憤慨，罷團帳號「以罷至罷」稱，「打哈欠被嫌一整年嘴巴臭」、「對抗就是對抗，細節多想什麼都沒法做」等語。

    對此，高碩呈表示，國民黨惡意罷免新北市民進黨立委，遭國民黨執政下新北市選委會認定有600多份死亡連署，明顯有抄黨員名冊、偽造文書的嫌疑，司法單位依法調查連署書有無造假是天經地義，請國民黨不要犯罪被抓包，還急著喊政治迫害。

    他指出，黨員名冊是重要個資，如果沒有黨部高層的授意，絕對不可能外流，請國民黨高層不要躲在年輕黨工後面，把責任推給年輕人承擔，還用錯誤資訊煽動民眾，坐享政治利益。

    罷團帳號「以罷至罷」稱，「打哈欠被嫌一整年嘴巴臭」、「對抗就是對抗，細節多想什麼都沒法做」等語。 （民眾提供）

    罷團帳號「以罷至罷」稱，「打哈欠被嫌一整年嘴巴臭」、「對抗就是對抗，細節多想什麼都沒法做」等語。 （民眾提供）

    罷團帳號「以罷至罷」批評，司法偵辦違反選罷法精神，法律是人訂的，人總有疏漏。（民眾提供）

    罷團帳號「以罷至罷」批評，司法偵辦違反選罷法精神，法律是人訂的，人總有疏漏。（民眾提供）

    公民團體提議罷免新北市多名民進黨立委，卻頻傳幽靈連署爭議，圖為先前擺攤照片。（資料照）

    公民團體提議罷免新北市多名民進黨立委，卻頻傳幽靈連署爭議，圖為先前擺攤照片。（資料照）

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