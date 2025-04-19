心疼黃呂錦茹 柳采葳批北檢無證據抓人

黃呂錦茹今凌晨無保請回。（記者劉信德攝）

2025/04/19 14:35

〔記者甘孟霖／台北報導〕北檢偵辦罷免幽靈連署案，17日搜索國民黨台北市黨部，主委黃呂錦茹被約談聲押，今（19日）凌晨無保請回。陪同的國民黨北市議員柳采葳批評，不只北檢，全台灣的司法檢調都讓人民看到已經淪落為綠營走狗，成為黨意的執行部門。

柳采葳表示，今凌晨看到「黃呂媽媽」走出來，內心百感交集，開心也心疼，更多的是心痛，心疼黃呂面對檢調48小時無理對待，心痛是因為雖然黃呂無保請回，但是還有黨部的書記長初文卿和總幹事姚富文被收押，所以這場仗還沒結束，只是開始。

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她批評，現在不只北檢，而是整個台灣的司法檢調已經用最難看的手法讓所有台灣人民看到，他們已淪落成為「綠營走狗」，自甘墮落願當黨意的執行部門。

她說，北檢和調查局要偵辦罷雙吳連署書案件，大動作搜索黃呂和其他3名黨工，進行清算追殺式偵辦方式，但最後北院直接打臉；北院指出，檢察官沒有提出任何具體的供述證據或客觀資料，證明黃呂錦茹與名冊有關聯，只因黨部主委身分，就推論黃呂應該知道，這也完全突現這場世紀大調查背後政治意圖遠大於司法正義。

柳采葳說，司法應該超然中立，但檢調明顯配合民進黨政治需求辦案，把自己降格成為執行部門，當辦案不再是一句事實和證據，司法要如何取得民眾的信任？國民黨台南、新北、台北黨部都被大動作搜索，民進黨把檢調當作清算在野工具，法治社會將淪為人治體制下犧牲品。

她也透露，雖然黃呂出來時充滿無奈、疲憊以及無力感，但也第一時間交代要趕快連絡其他兩位黨工的家屬，一定先記著身邊的人，也不忘開自己玩笑說要趕快回家洗澡，讓旁人別太擔心。

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