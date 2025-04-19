朱立倫批賴清德獨裁準戒嚴 赴台東挺黃建賓反罷免

國民黨主席朱立倫（中）今天到台東宣講還錢於民，並為面臨罷免的立委黃建賓（左5）打氣。（記者黃明堂攝）

2025/04/19 13:40

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨今天在台東舉辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫率立委陳玉珍、吳宗憲等人宣講，批評總統賴清德為掌握立法院，發動大罷免，且從南到北針對罷綠者搜索聲押，無異獨裁者將台灣帶向準戒嚴。朱也為被提案罷免的黃建賓加油，籲民眾投下不同意票。

「還錢於民政策說明會」上午在寶桑國中活動中心舉行，包括縣長饒慶鈴、議長吳秀華及立委黃建賓、陳玉珍等人出席，為大舉刪除政府總預算辯護，並主張普發現金一萬元，並呼籲反對大罷免。

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朱立倫說，今天早上6點多陪著台北市黨部主委黃呂錦茹步出台北地院，法官說沒有證據，沒有證據無保請回，北檢卻以偽造文書罪聲請收押禁見，其實真正罪名不是所謂偽造文書，而是得罪賴清德、反對賴清德。

朱立倫說，台灣進入了一個準戒嚴時代，差一步就跟南韓總統尹錫悅宣布戒嚴一樣，這位獨裁者就叫賴清德；台灣拚了30幾年最驕傲的民主、最驕傲的法治、最驕傲的自由，如今都已經被賴沒收了，今天是搜索聲押台北市黨部主委，明天有可能就是其他各地。

朱立倫說，黃建賓在立法院支持財劃法修法，台東1年可以多134億元，黃建賓是大功臣，這有錯嗎？台東民眾對黃建賓的罷免應該要投下不同意票。

饒慶鈴則說，立法院刪預算，其實是多給了中央政府4千多億，現在中央以預算被刪為由，對基層建設大砍半數補助，卻又同時把減給補助省下的錢，拿來發動大罷免。

立委黃建賓則說，他每天台北台東一日遊，堅持把台東的聲音帶到台北，堅持在立法院把台東的聲音告訴中央，面對大罷免，他原本期待不要過二階，但如果過了，最多就是再投票一次，他不會怕。

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