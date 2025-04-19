基進台南黨部遷址 市長、綠委也到場鼓勵大罷免

台灣基進台南黨部遷址永康，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/19 13:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台灣基進台南黨部遷址永康區，今天舉辦開幕活動，新任主委吳依潔接下「台灣獨立」旗，誓言持續深耕基層，起造台獨基地，並將提升民防硬實力與文化軟實力，讓台南成為本土堡壘城市典範；市長黃偉哲與民進黨立委林宜瑾也到場，致詞時都鼓勵大罷免，終結藍白在國會的亂象。

開幕活動以「入厝永康、湠根台南」為主題，象徵帶領黨部深耕地方，拓展影響力，展現持續經營基層的決心。

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基進黨主席王興煥、市議員李宗霖，還有台南社區大學校長林朝成、台南新芽秘書長蘇淋齊，以及人本交通促進協會理事長余志祥等人都到場，台下坐滿支持群眾，氣氛熱烈。

「也許走得比別人慢，但我們從不輕言放棄」，王興煥說，去年政黨票的挑戰，讓台灣基進經歷低谷，但也見證了仍堅持理念、持續相挺的夥伴們，這些力量，是繼續走下去的原因。

吳依潔感謝大家共襄盛舉，永康是全市人口最多的行政區，15%的出生率也高居台南第一，期盼基進做為年輕小黨，能在活力充沛的地方，建立更強韌的基礎。

吳依潔認為台南是最有台灣意識的城市，基進透過友善商店的串連來推動台語，藉由本土教育提升文化軟實力，與民防硬實力發揮相乘的效果。

林宜瑾表示，目前藍白在國會作亂，影響台灣發展甚鉅，尤其國民黨渉入死亡連署，遭北檢調查，竟然聚眾抗議，真的「演很大」，毫無邏輯可言。

材宜瑾強調，面對藍白亂象，懇請各界支持大罷免，以民主方式淘汰不適任的人，讓台灣有更正向的發展，感謝基進黨的參與，一起協助推動。

林宜瑾提到，黨部遷移不只是空間轉換，更代表了基進要在永康開枝散葉，希望大家為堅守台灣民主自由的生活方式一起打拼。

開幕儀式以「堆疊基進紅磚、起造台獨基地」為主軸，象徵以實際行動為本土政治打下根基，並宣揚台灣基進是主張台灣意識的政黨，國家安全不只中央立法抵禦境外敵對勢力，在地方也應有相對應的作為。

為展現政黨與地方文化連結的特色，現場也安排台語創作歌手陳珍儀演出，以「斡一個灣」、「夢中的カメラ」等2首歌曲，分別呈現對永康大灣地景的詮釋，還有對《自由時代》週刊攝影師宋隆泉的致敬。

台灣基進台南黨部遷址永康，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

台灣基進台南黨部遷址永康，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

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