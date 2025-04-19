矢言承接夫遺志深化日台關係 安倍昭惠：台灣平安、日本也平安

第13屆海內外台灣國是會議「島嶼有事—重探印太安全戰略」，安倍昭惠回憶起前日本首相安倍晉三感性落淚。（記者陳逸寬攝）

2025/04/19 12:56

〔記者方瑋立／台北報導〕第13屆海內外台灣國是會議「島嶼有事：重探印太安全戰略」今（19日）舉行，獲邀來台演說的日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠強調，安倍晉三說「台灣有事，就是日本有事」，是因他愛日本、愛台灣，真心希望區域和平。因此，安倍夫人進一步解讀，「台灣平安，日本也會平安」，她宣示將與形同姊妹的李安妮，承接已故前總統李登輝與安倍首相的理念，一步步深化日台關係。

第13屆由世界台灣人大會與台灣國家聯盟主辦的海內外台灣國是會議今天舉行，聚焦印太安全戰略與美日台安保議題舉辦多場主題演說與講座，邀請安倍昭惠來台、前美國國防部印太安全事務部助理部長薛瑞福（Randy Schriver）以預錄影片發表主題演說；總統賴清德、副總統蕭美琴也發出書面賀電致詞。

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賴清德表示，盼藉此盛事鏈結全球友我力量，深化台灣主體意識，鞏固民主同盟理念，增益區域合作量能，共同為打造更具韌性的國家貢獻心力。

蕭美琴指出，面對複合式挑戰，台灣肩負維護和平的責任，全民須具居安思危意識，繼續強化國防力量，凝聚每一分力量，提升全社會防衛韌性，增進因應大型災害、嚇阻威脅侵犯能力，共同防止境外敵對勢力惡意滲透。

外交部政次陳明祺說，安倍晉三畢生致力維護民主、自由、人權的價值，他率先倡議「自由開放印太構想」（FOIP），今已成為全球民主國家的共同戰略目標，並對未來國際局勢產生深遠影響，令人感佩至今。

安倍夫人致詞表示，台灣與日本社會都面臨劇烈轉變，安倍晉三極為欣賞台灣仍保有許多日本人早已遺忘的價值觀與精神，而教會他這些的人，正是如父如師，且鼓舞安倍晉三再次當上首相的李登輝。

安倍夫人指出，丈夫2011年再次訪台，已經下定決心要挑戰首相之位，也與當時最被看好的總統候選人蔡英文以未來日台領袖之姿深入交流、建立起深厚關係，這就是所謂「天意安排」。

安倍夫人表示，安倍晉三2022年7月辭世，時任副總統賴清德親自赴日參加靈前守夜，據說總統蔡英文也立刻指示全力配合。她認為，那些不顧外交上各種規範、匆匆趕來日本弔唁的台灣朋友們所展現的心意，無比溫暖人心，也另她不禁心想世界果然還是靠「人與人之間的連結」所成就。

安倍晉三逝世時，曾有人慨嘆日台關係一下失去了李登輝與他這2個引擎，安倍夫人直言「不是這樣的！」她強調，自己與李登輝基金會董事長李安妮形同姊妹，希望能承接2人理念，一步步深化日台關係。

安倍夫人說，面對世界接連不斷的衝擊，我們更應回憶起人與人之間的連結，並珍惜這份關係。日本有句老話「遠親不如近鄰」，今年是二戰終戰80週年，對於這樣一個歷史節點，正是深思許多事情的好時機。

針對安倍晉三名言「台灣有事，就是日本有事」，安倍夫人解讀，其實本意是「台灣無事，就是日本無事」，乍聽之下似乎是理所當然，但她漸漸會想「台灣平安，日本也會平安」。她強調，在日本當關心與自己親近、重要的人時，會說一句話「願你平安無事」，祈求對方能過得幸福與健康。

安倍夫人指出，丈夫是想向他深愛的台灣人民獻上這份祈願，因為台灣的平安，是與他自己、與日本，息息相關，他真心愛著日本、愛著台灣，比任何人都盼望這個地區的和平。

最後，安倍夫人對台灣仍有許多人懷念、思念安倍晉三非常感激，懇請各界集結彼此的智慧，讓安倍晉三與她心中共同祈願的「日台關係更加深厚、區域穩定」能夠早日實現。

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