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    首頁　>　政治

    指倒閣是解決憲政爭議好方法 張之豪：國民黨有沒有決心？

    基隆市議會民進黨團總召張之豪說，倒閣是解決憲政爭議的好方法，就看國民黨有沒有決心這麼做。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會民進黨團總召張之豪說，倒閣是解決憲政爭議的好方法，就看國民黨有沒有決心這麼做。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/19 12:37

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕台北市長蔣萬安提出倒閣說，基隆市議會民進黨團總召張之豪認為，整體而言倒閣是解決憲政爭議、死結的好方法，相對較不勞民傷財，是值得討論的議題，但國民黨內部能取得共識嗎？有沒有決心這樣做。

    張之豪今天表示，倒閣目前是國民黨裡面提出來的一個聲音，還沒有看到國民黨上下有共識，整體來看，倒閣是解決憲政爭議、憲政死結的好方法，相關較不勞民傷財的、值得討論，但問題是國民黨真的能搞得定、取得共識嗎？還是繼續跟著國民黨立院總召傅崐萁亂下去，讓國家癱瘓下去？這要看國民黨有沒有決心這樣做。

    張之豪也說，目前基隆連署罷免藍委林沛祥收件程度相當熱烈，也超出原本的預期，看到民意很熱烈、社會很關心，當國家在很亂時，誰可以站出守護國家，就是每一個公民，公民用一筆一畫把國家守護起來。

    而林沛祥對於檢調偵辦連署幽靈案，認為辦藍辦綠有不公平對待，政治干預司法、司法操控罷免，應馬上停止，同時他說出重話，「北檢已經正式成為21世紀中華民國的新東廠。

    林沛祥說，希望檢方在辦藍綠不要有雙標，現在辦罷藍的就只查連署人，不查資料怎麼來的；辦罷綠的就抄家滅族。在基隆看到的是連署人被騷擾，在台北看到領銜人被押，就是辦藍辦綠的差別。

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