母娘文化館揭牌插曲！賴清德遭紅布幕「蓋頭」 眾人被起馬炮嚇到

總統賴清德參加母娘文化館揭牌，不慎被紅布幕蓋頭。（記者方賓照攝）

2025/04/19 12:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市一年一度盛事松山慈惠堂母娘文化季今（18日）登場，今年適逢母娘文化館落成啟用，總統賴清德、內政部長劉世芳以及台北市長蔣萬安也應邀出席並揭牌；不過，揭牌過程發生意外，貴賓拉下布幕直接蓋在賴清德頭上。此外，起駕時廟方點燃起馬炮，不過因爆炸聲響相當大，在場貴賓都嚇了一跳。

賴清德致詞表示，很榮幸被邀請到慈惠堂扶鑾起駕，恭祝今年活動能夠圓滿順利；松山慈惠堂數十年來，不僅是地方的信仰中心，也是功德化身，不只幫忙台北市，更行善全台灣到處捐贈救護車、復康巴士等，而當年台南大地震造成維冠大樓倒塌，慈惠堂也慷慨解囊，當時台南市長就是他，這點他會永遠記在心裡。最後他說，希望在慈惠堂保佑之下，國家社會安定，人民安居樂業。

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後續，賴總統、劉世芳、蔣萬安及慈惠堂總策畫長李瑞彬共同扶鑾起駕，廟方也點燃起馬炮，不過由於轟然的爆炸聲響以及震撼力，扶轎的來賓都嚇了一跳皺起眉頭；後續一行人順利完成起駕，總統也隨後離去。

總統賴清德參加母娘文化館揭牌，不慎被紅布幕蓋頭。（記者方賓照攝）

總統賴清德參加母娘文化館揭牌，不慎被紅布幕蓋頭。（記者方賓照攝）

扶鑾起駕的眾人被起馬炮嚇到。（記者方賓照攝）

李瑞彬（左起）、劉世芳、賴清德、蔣萬安扶鑾起駕。（記者方賓照攝）

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