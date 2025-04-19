大場面！基市議員張之豪宣傳罷藍委林沛祥 「本尊在旁邊」他照樣嗆爆

張之豪（圖左）今日在街頭宣傳罷免林沛祥時，舉著宣傳民眾投下「不同意罷免」立牌的林沛祥就赫然在他身旁。（擷取自張之豪臉書）

2025/04/19 12:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，民進黨基隆市黨部也展開罷免連署「遍地開花」行動，罷免國民黨立委林沛祥的第二階段連署上週已超過一萬份。基隆市議員張之豪今在街頭宣傳罷免林沛祥時，舉著宣傳投下「不同意罷免」立牌的林沛祥就赫然在他身旁，兩人直接「王見王」。張之豪也將這段過程PO上臉書。

本身也已進入第二階段罷免的張之豪今日在臉書PO文分享兩人路上巧遇的照片表示，「釘孤枝，大家期待的大場面來囉。」只見照片中，張之豪舉著「罷免親共立委」告示牌，拿著麥克風；而他身邊要罷免的對象林沛祥則是手拿著宣傳不同意罷免的立牌，看著他冷笑。

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張之豪當場表示：「大家好，我們要連署罷免的親共立委，就是我身邊的這位林沛祥委員。要罷免他就請到市場旁85度C旁的漢藥店，這是我設的連署站，歡迎多加利用。

林沛祥委員就在這裡，大家可以問他，為什麼要在立法院開議上班時間，跑到北京去給王滬寧握手？大家可以問他，為什麼要砍掉我們客運補貼61億？大家可以問他為什麼要凍結我們年輕人的租金補貼？大家可以問他，為什麼上個會期連一個案子都提不出來，卻有空整天上少康戰情室？我們一般上班族，上班時間翹班去喝咖啡，就要被扣薪水了，更何況上班時間跑到北京去？

張之豪接著說：「我是市議員張之豪，林沛祥委員就在我旁邊，我們兩個都是要被罷免的人，我們的立場南轅北轍，但這就是台灣民主的可貴，最美麗的畫面，倘若我們不保護好這個國家的主權跟民主，被中共統治，這一切民主的美好都會不見。」

所以我要呼籲大家，邀請大家，一起來參與這個堅強的運動、偉大的民主連署行動，讓不適任的立委回去休息。

我們沒有冤仇，沒有個人，只有對這塊土地滿滿的愛跟熱情，祝大家生意大發、身體健康、闔家平安，謝謝。」

貼文下方，網友紛紛留言：「你也太帥了！！」、「我基隆，我驕傲，基隆絕沛」、「謝謝你，連署超人！」、「好嗆 很棒」、「唉呦，被罷免的自己出來扛牌子還用鼻孔看人。看他跩的嘞」、「怎麼可以這麼讚！」

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