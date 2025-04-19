中柬聯合聲明貶損我主權、扭曲聯大2758決議 外交部嚴正駁斥

外交部。（資料照）

2025/04/19 12:05

〔記者方瑋立／台北報導〕中國國家主席習近平本（4）月17日至18日赴柬埔寨王國訪問，會晤柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet），並發布兩國聯合聲明扭曲聯合國大會第2758號決議文內容，貶損我國主權，外交部今（19）日對中國表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責，另對柬埔寨扈從中國貶抑台灣主權作為表達強烈遺憾。

外交部說明，中柬聯合聲明謬稱「聯合國大會第2758號決議權威性不容置疑和挑戰，承認世界上只有一個中國，強調中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」等相關文字嚴重悖離事實。

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外交部對中國政府一再散播貶損我國主權的荒謬言論，表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責，另對柬埔寨政府扈從中國貶抑台灣主權的作為表達強烈遺憾。

外交部強調，聯大第2758號決議只決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在任何國際組織代表台灣。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是悖離事實，也無法改變國際社會公認的兩岸現狀。對於中國政府屢次藉各種國際場合宣稱台灣為其內政，企圖眨抑我國主權的作為，外交部予以嚴厲譴責。

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