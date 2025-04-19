首次訪台 「日本保守黨」黨代表百田尚樹：台日是命運共同體

外交部長林佳龍18日接見日本保守黨黨代表、百萬暢銷作家百田尚樹訪團一行。首次訪台的百田強調，台灣是日本重要夥伴，彼此更是命運共同體。（外交部提供）

2025/04/19 11:33

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（18日）接見「日本保守黨」黨代表百田尚樹、事務總長有本香及特別顧問梅原克彥等人。首次訪台的百田會中強調，台灣是日本重要夥伴，彼此更是命運共同體，日本保守黨是唯一將推動「日版台灣關係法」納入黨綱政策的政黨，強力主張台日應共同合作因應中國等區域強權威脅。

外交部表示，百田是日本百萬暢銷作家，2006年發表「永遠的零」著作在日本銷售達540萬冊，並翻拍成電影。同行的有本香事務總長則是日本知名政治評論家，經常在政論節目中發表友台言論。這次「日本保守黨」的來訪，將有助促進日本各政黨與我國的多元交流，並深化日本國會及輿論界的友台力量。

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林佳龍致詞時首先恭喜「日本保守黨」於2023年成立後，即在隔年的眾議院選舉中獲得3席次，並對該黨將推動制定「日本版台灣關係法」納入黨綱政策表示感謝。林另指出，台日同樣位於第一島鏈關鍵戰略位置，雙方國防安全息息相關，感謝日本在今年的美日領袖峰會及美日韓外長會談等重要國際場域重申台海和平穩定的重要性、反對任何試圖以武力片面改變現狀的行為及支持台灣參與國際組織，期盼今後台日強化在氫能、無人機、軌道建設、循環經濟與智慧醫療等領域的合作。

百田表示，首次訪台即深刻體認台日國民情感友好，台灣是日本重要夥伴，彼此更是命運共同體。「日本保守黨」是唯一將推動制定「日本版台灣關係法」納入黨綱政策的政黨，並強力主張台日應共同合作因應中國等區域強權的威脅，今後該黨也將致力深化與台灣政府及民間各界交流。

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