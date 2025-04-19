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    紙扇「打臉」羅智強判賠20萬 邱議瑩不上訴：籲人民用選票罷免

    立法院去年5月審國會擴權法案，民進黨立委邱議瑩與國民黨立委羅智強為《再生醫療法》槓上，爆發激烈衝突。 （資料照）

    立法院去年5月審國會擴權法案，民進黨立委邱議瑩與國民黨立委羅智強為《再生醫療法》槓上，爆發激烈衝突。 （資料照）

    2025/04/19 11:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕立委邱議瑩去年5月在議事廳用紙扇拍打立委羅智強，一審認為打臉行為貶損羅智強名譽權，判邱議瑩應賠償20萬元、可上訴；邱議瑩今指出，幾經思量，當面打人行為不對，她欣然接受法院的判決，不再上訴，並深自檢討。

    邱議瑩進一步提到，面對羅智強這種妨礙國家進步、嚴重影響民眾權益的惡人，呼籲選民一定要站出來，用選票罷免他！

    立法院會去年5月討論藍白國會擴權法案三讀案，藍、綠立委爆發激烈肢體衝突，邱議瑩當下以紙扇子拍打羅智強左臉一下，羅智強事後提告向邱議瑩求償50萬元，北院法官認為打臉行為貶損羅智強的名譽權，判邱議瑩應賠償20萬元、可上訴。

    羅智強指控，當時他在議場內用手機直播，邱議瑩突衝向他說「你是沒被打過喔」，右手持紙扇搧打他左臉，在諸多立委、工作人員、媒體及直播觀眾前，當眾羞辱他，貶損他人格、名譽和社會評價，求償50萬元。

    邱議瑩答辯指出，長期關注的再生醫療雙法為當日排定7法案之一，國民黨團與羅智強等人刻意在議程上綑綁後來被判違憲的「國會擴權」法案欲強度關山，開直播以不實言論影響輿論、扭曲議事公聽，迫使她必須以非常手段組止。

    邱議瑩今透過臉書發文指出，幾經思量，自覺當面打人行為不對，她欣然接受法院的判決，不再上訴，並深自檢討；但面對羅智強這種妨礙國家進步、嚴重影響民眾權益的惡人，呼籲選民一定要站出來，用選票罷免他！

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