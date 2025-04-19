藍批死亡連署辦藍不辦綠？ 尹立：是藍白修法增「偽造」罰則

藍批死亡連署辦藍不辦綠？尹立強調是藍白修法增「偽造」罰則。（翻攝尹立臉書）

2025/04/19 11:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕南北發生數起罷綠委領銜人遭檢調約談，引發藍營質疑罷藍也有死亡連署、為何辦藍不辦綠？罷韓四君子的尹立強調，是因藍白修法增加選罷法偽造罰則，很難跟這樣智商的人對話。

尹立說明，昨發文比較罷韓二階40萬份連署，死亡連署僅39張，而國民黨罷綠一階連署中，4萬多份就有高達1784筆死亡連署，若加上補件則有近兩千份，卻有藍營支持者認為不管份數多少、有死亡連署就該查辦。

請繼續往下閱讀...

尹立感慨，實在很難跟這樣智商的人對話，死亡連署只是其一，關鍵是「偽造」連署書才是違法，有必要已經有40幾萬份連署書，去偽造39張死亡連署？腦袋到底是什麼做的？

他強調檢調沒有辦藍不辦綠，只有查辦違法的行為！因為罷綠不只大量死亡連署，也出現大量抄寫的連署書，一階過不了，補件還一堆死亡連署，檢調本就該積極偵辦，這種開民主倒車的違法行為，怎麼可以出現在當代台灣？

針對藍營提到比例原則，認為偽造文書只是微罪，檢調查辦不符比例原則；但原因是藍白自己修法增加選罷法偽造的罰則，還涉及組織犯罪，罷藍只有零星個案，罷綠有大量不成比例地的死亡連署，這時候又沒有比例原則了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法