為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍批死亡連署辦藍不辦綠？ 尹立：是藍白修法增「偽造」罰則

    藍批死亡連署辦藍不辦綠？尹立強調是藍白修法增「偽造」罰則。（翻攝尹立臉書）

    藍批死亡連署辦藍不辦綠？尹立強調是藍白修法增「偽造」罰則。（翻攝尹立臉書）

    2025/04/19 11:06

    〔記者王榮祥／高雄報導〕南北發生數起罷綠委領銜人遭檢調約談，引發藍營質疑罷藍也有死亡連署、為何辦藍不辦綠？罷韓四君子的尹立強調，是因藍白修法增加選罷法偽造罰則，很難跟這樣智商的人對話。

    尹立說明，昨發文比較罷韓二階40萬份連署，死亡連署僅39張，而國民黨罷綠一階連署中，4萬多份就有高達1784筆死亡連署，若加上補件則有近兩千份，卻有藍營支持者認為不管份數多少、有死亡連署就該查辦。

    尹立感慨，實在很難跟這樣智商的人對話，死亡連署只是其一，關鍵是「偽造」連署書才是違法，有必要已經有40幾萬份連署書，去偽造39張死亡連署？腦袋到底是什麼做的？

    他強調檢調沒有辦藍不辦綠，只有查辦違法的行為！因為罷綠不只大量死亡連署，也出現大量抄寫的連署書，一階過不了，補件還一堆死亡連署，檢調本就該積極偵辦，這種開民主倒車的違法行為，怎麼可以出現在當代台灣？

    針對藍營提到比例原則，認為偽造文書只是微罪，檢調查辦不符比例原則；但原因是藍白自己修法增加選罷法偽造的罰則，還涉及組織犯罪，罷藍只有零星個案，罷綠有大量不成比例地的死亡連署，這時候又沒有比例原則了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播