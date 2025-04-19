民進黨宜蘭縣黨公職聯誼會 陳金德新任會長

民進黨宜蘭縣黨公職聯誼會睽違7年再度舉行，行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德（左3）獲推舉為新任會長、前立法院長游錫堃（左4）為榮譽會長。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

2025/04/19 11:10

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨公職聯誼會睽違7年再度舉行，行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德獲推舉為新任會長、前立法院長游錫堃為榮譽會長。陳金德表示，目前中央正積極推動宜蘭多項重大建設，期盼打造更安全宜居的環境。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進擔任聯誼會召集人，陳金德、游錫堃、勞動部政務次長黃玲娜及立委陳俊宇等多位黨公職受邀出席，並在推舉與見證下，游錫堃擔任榮譽會長、陳金德擔任會長。

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陳金德說，感謝大家的信任與支持，自己28歲起便追隨院長游錫堃腳步投入政治，始終秉持服務鄉親的初衷，並期待推動世代交替，鼓勵更多年輕人加入民進黨，參與公共事務，目前中央也致力推動宜蘭多項重大建設，包括各地治水、分洪工程，以及鐵公路交通建設，更著重於環山步道的保存與發展。

面對未來宜蘭縣長選舉布局。游錫堃指出，無論未來誰成為縣長候選人，黨內本就百花齊放、各有所屬，陳金德身為熱門人選，卻願意主動推薦宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳承擔責任，實踐世代交替，難能可貴。

游錫堃說，回顧過去中央曾有許多來自宜蘭年輕人，擔任部會首長等政府要職，並推動宜蘭多項重大建設，足見宜蘭人對人才的重視與培育，年輕是一種資產，世代傳承至關重要，大家應彼此勉勵，攜手為宜蘭的未來持續努力。

邱嘉進說，民進黨曾有過幾次選舉挫折，但縣民始終懷抱期待與信任，將會從內部整合出發，凝聚團結力量，重新贏回民心，盼望與所有黨公職攜手努力，讓民進黨在宜蘭的招牌再次閃耀光芒。

民進黨宜蘭縣黨公職聯誼會睽違7年再度舉行，行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德獲推舉為新任會長。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

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