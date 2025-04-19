不提倒閣被林淑芬嗆「臭俗辣」 黃國昌：總統一起重選

民眾黨主席黃國昌於台灣民眾黨共識營會前受訪。（記者朱沛雄攝）

2025/04/19 10:44

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委林淑芬昨天在立法院會嗆正在台上發言的民眾黨團總召黃國昌三字經，並批「臭俗辣不敢提倒閣」。黃國昌今受訪重申，重選可以，連總統都一起重選，如果按照林淑芬的邏輯，他是不是也要稱賴清德總統不敢面對民意，那三個字是不是要原原本本的送還給賴總統？

黃國昌表示，林淑芬昨天三字經謾罵也不是第一次，過去好幾次院會，因林淑芬坐在議場後方，直播的時候播不到，所以就用各式各樣的粗言穢語，用各式各樣的三字經在那邊進行毫不理性的謾罵，現在民進黨是進入黑道治國的狀態了嗎？

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黃國昌表示，在國會議場裡無法用說理的方式來說服大家，就用謾罵和三字經的方式，好像黑道的小混混在街頭叫囂，令人非常遺憾。

黃國昌指出，大家仔細好好看看林淑芬謾罵的內容，她一開始是謾罵民眾黨為什麼不直接提不在籍投票的法案，因此他在台上直接打林淑芬臉，民眾黨團早就提了，但從來沒有被排。林淑芬後來發現自己連基本事實都搞錯的時候就開始惱羞承諾，說民眾黨不敢提倒閣。

黃國昌說，他昨天直接跟林淑芬講，請她看看坐在前面的民進黨立委吳思瑤，吳思瑤是怎麼去表達民進黨的看法（指執政黨不會自己提倒閣），按照林淑芬的邏輯，他是不是也要稱賴清德總統不敢面對民意？要重選可以，連總統都一起重選。

黃國昌說，如果要測試最新的民意，民進黨怎麼會如同林淑芬所講的，那三個字（臭俗辣）不要講了，太難聽了，但那三個字是不是要原原本本的送還給賴總統，難道林淑芬也認為賴總統是她講的那三個字嗎？不敢總統重選的，那三個字也要送給民進黨嗎？

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