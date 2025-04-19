黃國昌：民進黨若反對不在籍投票 公投時可大聲講出來讓年輕人聽

民眾黨主席黃國昌於台灣民眾黨共識營會前受訪。（記者朱沛雄攝）

2025/04/19 10:07

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團昨天在立法院會提出不在籍投票公投，民進黨質疑既然藍白立委是多數，為什麼不直接推動修法？民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，民進黨若反對，可以在公投時大聲講出來讓年輕人聽聽看，民進黨到底是和年輕人站在一起，還是不管現在年輕人在投票時面臨的困境和要支出的成本。

黃國昌表示，民進黨這樣的說法根本就是背棄自己過去的信念，以前民進黨是如何告訴台灣人民，民主就是人民作主，以前民進黨是如何信仰公民投票的價值？現在的民進黨只要賴清德作主就好，不是讓人民做主，不是民是頭家嗎？但民進黨反對讓人民表達意見。

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黃國昌表示，民眾黨提出移轉投票的制度，昨天還有民進黨的立委在質疑不提法案，民進黨連基本的客觀事實都搞錯，民眾黨上會期早就就提法案了，民進黨立委昧於事實不斷抹黑，真的是造成台灣民主向下沉淪的重要原因。

黃國昌表示，國內移轉投票制度，民眾黨提出來了，問題是其他兩大黨支持嗎？過去民進黨對於國內移轉投票的制度，認為歐美其他國家都有，台灣已經發展到2025年，怎麼還在原地踏步，怎麼還讓這麼多在外就業的年輕人，每次要行使投票權的時候陷入天人交戰，到底要不要請假？到底要不要買車票回去投票？這不是長久以來台灣社會為人所詬病的嗎？

黃國昌說，絕大多數的年輕人對國內移轉制度有很高的期待，也是民眾黨所提出的政見，讓人民表達意見，透過公投匯聚人民的意志，要求我們的政府要去落實，這不是民主國家的常態嗎？

黃國昌表示，民進黨反對也沒關係，等到公投時可以號召支持者，大家勇敢的講出來，民進黨反對國內移轉投票，讓所有的年輕人聽聽看，民進黨到底是和年輕人站在一起，還是不管現在年輕人在行使投票權面臨的困境和要支出的成本。

黃國昌說，昨天的公民投票提案只是第一步，要讓人民當家、參與決定的程序，怎麼民進黨號稱民主進步，現在越來越沉淪了，變成獨裁專政，一切民進黨說的算。

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