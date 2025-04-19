朱立倫邀民眾黨426上凱道 黃國昌未馬上答應

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/04/19 09:53

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，傳喚黨內青年和幹部，質疑司法不公，號召支持者4月26日上凱道遊行，昨天也公開邀請民眾黨參加。對此民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，現在沒有進一步的資訊和細節，要等和大家交換意見後再進一步說明。

黃國昌表示，昨天朱立倫有透過他們的秘書長和民眾黨的秘書長周榆修聯繫，的確是直接表達了邀請的意思。只不過4月26日這場活動的主軸、規劃和安排，民眾黨都還沒有進一步的資訊和細節。

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黃國昌認為，要等到有進一步的資訊，大家交換過意見以後才會進一步和大家說明。

針對檢調調查幽靈連署案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹當庭釋放，但國民黨有兩名幹部遭到收押禁見。黃國昌表示，在過去這段時間當中，其實大家比較憂心的是司法檢調機關已經成為政治工具化的傾向。

黃國昌說，台灣推動司法改革這麼久，結果走到今天赫然發現，可能在司法作為正義的最後一道防線，基本公平、比例的原則都無法做到，讓司法淪為執政者打壓異己的工具，這會進一步讓司法的公信力倒閉，也會進一步傷害人民對司法的信任。

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