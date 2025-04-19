被疑房貸還很快 羅智強公布財產申報透露有「她」幫忙

國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/04/19 09:05

〔記者劉宛琳／台北報導〕罷免團體日前宣布國民黨立委羅智強二階連署達標，羅的妻子之前表達要抵押房子借500萬元讓他打反罷免選戰。不過羅近日被質疑根本不是沒錢，而且還很快將房貸還完，羅今天公布了他的財產申報，並透露岳母的幫助，表示和妻子會撐過去，不會被打倒。

羅智強表示，這段時間，綠營媒體與網軍瘋狂出招，謠言一波接一波，連續不斷。他太太平時堅強，卻也有脆弱的時候，太太昨天哭著對他說，好想媽媽，他沒有多說什麼，只是靜靜握住太太的手說：「有岳母在天上保佑，我們不會被打倒的。」

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羅智強指出，其中一個謠言是關於他們的財產，有人質疑他和妻子怎麼這麼快就能還房貸，這些不會知道，那當中有太太母親留給她的愛。結婚後他們購買室內19坪、約800萬二手屋，第二個孩子出生，感覺空間不夠用，換成室內43坪、總價1800多萬的二手屋。

羅智強說，到2012年他出任總統府副秘書長時，第一次申報財產，大概還剩下780萬左右的房貸。但2013年，他因反對司法關說的風暴離開總統府，經濟壓力變大，某一天，岳母來台北探望他們，突然拿出200萬元要幫他們還房貸，隔年，岳母又給了太太100多萬，之後於2019年辭世。

羅智強說，太太的眼淚不只是對這些天來惡意抹黑感到委屈，也是想起岳母離世前對她的疼愛，及這份疼愛竟成為執政者攻擊他的理由。

羅智強指出，他現在的財產（最近一次的財產申報上）就是這些，一間購入價1800多萬的房子，1200多萬存款，約60萬有價證券，太太的兩把價值138萬小提琴，7張保單，一部車，一個資本額50萬的出版社，同時也還有153萬元房貸的債務。

羅智強說，他們夫妻兩人工作30多年，一點一滴辛苦積攢，再加上岳母的心意，這些財產，不貪不偷不搶，每一分錢都來自努力與誠實。有人問他，這樣的財產算多嗎？他不知道，也不在意，因為在他心中，最珍貴的資產不是銀行裡的數字，而是默默陪他走過風雨，會在深夜想念她母親的妻子。

羅智強說，太太的淚水提醒了他，他們不只是為了選戰而戰，是為了守住一種誠實的生活方式，守住那些他們愛過、感謝過、並肩走過的真情，謝謝岳母，謝謝親愛的太太，「我們會撐過去，也會走得更遠」。

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