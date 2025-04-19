國民黨北市黨部2羈押2請回 凌濤批檢調惡整在野

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/04/19 08:50

〔記者施曉光／台北報導〕檢方偵辦國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等黨務幹部涉嫌罷免連署偽造案並向法院聲押，台北地院今日清晨裁定黃呂錦茹等2人無保請回，另2名被告羈押，國民黨智庫副執行長凌濤上午在臉書發文強調，根據黃呂錦茹無保請回裁定書顯示，檢方根本沒有證據，痛批檢調「惡整在野，惡劣至極！」

他還說，事實證明「指稱偽造文書」的大搜索，說穿根本就是證據不足、揣摩上意的政治清算，呼籲大家站出來，「4/26，凱道見！」一起唾棄獨裁鷹犬對人民的迫害。

請繼續往下閱讀...

凌濤指出，根據目前披露的裁定書，「羈押卷內並無任何供述證據或客觀證據可資認定黃呂錦茹有經手提議人名冊的事實」，代表檢調根本沒有客觀證據，僅憑推論臆測，就搜索、聲押，折騰兩天，惡整在野，惡劣至極！

凌濤表示，大家在黑夜中許下承諾，守了一夜又一夜，終於等到這一刻，黃呂錦茹平時待他如家人，提攜後輩，見到黃呂錦茹的那一刻，自己情緒激動，緊緊抱著她心念平安。

他說，另2位國民黨黨工同仁初文卿、姚富文受到「民主黑牢」囚禁，全台的大規模搜捕也未停歇，「我們的戰鬥也絕不能停止，直到真正迎來民主司法的黎明」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法