國民黨初文卿、姚富文羈押禁見 朱立倫：戰鬥仍要繼續

國民黨主席朱立倫今晨親迎無保釋回的台北市黨部主委黃呂錦茹。（記者劉信德攝）

2025/04/19 07:44

〔記者施曉光／台北報導〕藍營罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署被告發有偽造情事，台北地檢署昨天清晨聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等人，台北地院今日清晨裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，初文卿、姚富文羈押禁見，國民黨主席朱立倫今早在臉書發文表示，「民進黨的司法機關憑臆測就想要把她收押，最終仍是失敗」，但追討正義的戰鬥仍要繼續，因為台北市黨部還有2名基層黨工被收押禁見，「正義不會被關住，戰鬥仍在繼續。」

朱立倫說，昨晚全民與藍營在北檢外守候的心，通通在一起，大家在漫長的黑夜等待，盼到黎明升起，希望司法能給出正義，「經過48小時，全台灣民眾都關心這件事情，一個獨裁的賴清德政府怎麼樣打壓在野黨、怎麼樣讓台灣民主關進黑牢當中。」

請繼續往下閱讀...

朱立倫還說，用司法的大刀、用檢調，不斷地在全台灣大搜索、大交保、大收押，讓只要對賴清德總統有意見的人，都受到最嚴厲，甚至非常不公平，而且完全不對等的司法待遇，黃呂錦茹已經75歲，台北市只要認識的人都對她非常尊敬，她就像一個媽媽一樣，對很多的同仁及朋友，做善事、照顧大家，「民進黨的司法機關憑臆測就想要把她收押，最終仍是失敗。」

朱立倫也強調，追討正義的戰鬥仍要繼續，國民黨還有台北市黨部2位基層黨工被收押禁見，「他們是我們的家人，我們仍要強調『司法要正義，戰鬥要繼續』。」國民黨一定奮戰到底，對於所有受到冤屈、受到司法打壓的朋友，一定力挺到底。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法